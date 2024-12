La generació literària dels 70 i els viatges

Un viatge a les cendres del passat

Em digueres que abans de conèixer-me havies utilitzat molts mots inútils, sense sentit, falsos, trucats. Que eres una enamorada de la revolució a Barcelona, València, l’Aragó en el trenta-sis. M’estimaves a mi o en aquella gran revolta popular que havia commogut el món? Mai ho vaig arribar a esbrinar. Per això, quan et vaig veure aquell capvespre, asseguda en el racó del bar, no em digueres res; tan sols em fitares directament, càlidament i fredament alhora. Ens entenguérem de sobte sense saber encara com acabaria aquell viatge que s’iniciava en silenci, a poc a poc, talment l’aire encalmat d’una nit d’estiu. Una presència com un oasi al desert després d’un dia xafogós de sol i d’arena.

Les cendres del passat

A casa, a la nit, imaginen que estic entretingut, mirant qualsevol programa babau per la tele.

Però la imaginació em porta sempre a París.

És un dia d’hivern, amb fred. M’apuj la bufanda mentre sent, activa, la glaçada humitat de l’aire que ve del Sena i penetra cap a l’interior dels meus pulmons.

Novament París! Pens amb nostàlgia, sabent que aquesta vegada ja no hi és na Martine, els companys del passat. ¿Per quina escletxa del temps han desaparegut? ¿Cap a quin fondal del present deuen haver anat a parar les cançons que tenien sempre als llavis, les rialles?

Els llavis de na Martine!

Déu, les vegades que he enyorat la seva boca!

Qui sap què ha estat de tota la nostra colla, el Comitè Francès de Suport a Espanya. No hi havia manera de fer-los entendre la qüestió nacional, l’opressió de les nacions a l’Estat espanyol. Per a ells, la classe obrera era universal, sense fronteres. El nacionalisme era l’Imperi francès, Hitler, Mussolini, quelcom de reaccionari provinent de la prehistòria de la humanitat.

Callaven quan els rebatia les tesis tot dient-los que existien pobles que encara no havien pogut començar a escriure la seva història, sotmesos com estaven a un poder aliè. Reien de l’endarrerit company “espanyol”. Potser ara vegeten com jo rere les finestres cuirassades d’un banc qualsevol i van, religiosament, a cada manifestació organitzada contra la guerra, a cada ritual Primer de Maig. Qui sap si Martine desaparegué -com tanta gent- englotida pel matrimoni i si no es passa les hores rere una rentadora automàtica, cuidant una colla de fills, preparant plats d’exquisida cuina francesa per al marit que arribarà puntual, cansat després d’un dia de feina i, abans de besar-la amb tot l’automatisme del costum, engegarà la tele per a veure el partit de futbol. No, ben segur que ara na Martine no deu anar animosa a la reunió de cèllula, al míting de la Mutualité, al recital de Brassens o a esperar el company “espanyol” que arriba el capvespre a París des de la llunyana Mallorca, exposant-se, tot per la causa, a ser detingut per la Gestapo franquista.

Cendres del passat que prov de deixar enrere mentre m’apuj el coll de l’abric i em resguard del fred amb la bufanda. Somnis boirosos. Records que a ningú no interessen.

Cauen unes gotes primes que no em molesten, que no m’impedeixen continuar avançant, entre la bromada, vers el fastuós centre Beaubourg, orgull de l’arquitectura moderna, situat just al costat de l’indret on hi hagué Les Halles, “el ventre de París”, l’antic mercat central de la ciutat.

El Beaubourg és talment una gegantesca nau quadriculada just arribada del cel, una catedral de ferro i alumini, un monument alhora a la racionalitat i la irracionalitat, un castell de bruixes imaginat després d’una borratxera conjunta entre Miró i Picasso. Un dinosaure dels segles futurs que camina desafiant entre les pedres millenàries que l’anellen. Ascensors penjats entre núvols, canonades de calefacció i refrigeració enmig del carrer, envoltant el monstre, escales mecàniques, finestrals oberts als abismes. L’edifici, producte d’un somni de folls, no guarda cap secret a l’interior. Paisatge d’un futur mòbil, d’un temps sense coordenades possibles d’ancoratge, el Beaubourg desafia, segur de si mateix, els milers d’anys d’història parisenca. Se’n riu a la cara del nostre beat amor per les pedres arcaiques, fetes malbé pels segles. Ell no coneix cap era. Acaba de néixer i aixafa, ignorant i poderós, tot el que troba a l’abast.

Però ara estic dret enmig del passadís. L’aigua m’arriba fins els genolls i no sé si novament he enfollit. Imagín que hi ha alguna canonada espanyada. Quan he arribat a la finca he vist els bombers feinejant, alguns veïns davallant mobles apressats, amb la preocupació marcada al rostre.

-La inundació prové del sisè. S’han espanyat les canonades o han deixat les aixetes obertes -diuen, preocupats.

Era enmig del carrer cercant na Martine, els companys esvanits en la boira del temps i, de cop i volta, m’havia perdut enmig de les epidèmies que floreixen en els parcs.

Imaginava que avui podria ser el dia del terratrèmol o de la inundació.

Quan m’he aixecat, de bon matí, mentre m’afaitava guaitant, indiferent, per la finestra, he copsat d’un cop d’ull l’habitual ritual del caos avançant per la voravia, reiterades prolongacions de l’insignificant amb pretensions d’infinit, mentides sortint de les boques. Cap record dels poetes estimats. Rosselló-Pòrcel en l’oblit.

Final de la pellícula.

Veig com l’aigua, sortint de la cambra de bany, entra al meu despatx, se’n porta llibres, records estimats. Novament els malsons. Les filles han marxat a demanar ajut. Una veïna em crida des del replà de l’escala: “Tanqui la porta o l’aigua no li deixarà cap moble en condicions!”. No m’havia adonat que la tauleta de nit i dues cadires pugnaven per sortir, espitjades pel corrent que circula per la casa.

He pensat: “Si tanc la porta potser m’ofegaré sense que ningú se n’adoni. És un mal consell el de la veïna”.

Hi ha caramull de llibres surant damunt l’aigua que tot ho envaeix. Carpetes amb els meus originals, el llibre que avui he de lliurar urgentment a l’editorial.

Mir preocupat l’ordinador. “La memòria s’ha fotut. Tot es deu haver esborrat”. Els meus darrers quatre anys de treball arxivats dins el silici del seu cervell fets malbé en segons.

Estic veritablement preocupat. No sé si he fet còpies de seguretat. I, si les he fetes, ignor on les he amagades. ¿A casa de la mare?

No ho sé.

En el malson les filles han pogut trucar els bombers.

Jo estava dret, enmig del passadís, sense saber què fer, paralitzat per aquesta malaltissa evocació dels records.

De coa d’ulls veig com la policia va amunt i avall per l’escala. Ben mirat, el que s’esdevé a la finca és una continuació perfecta de les plagues d’aquest any violent que s’allargassa com un càncer.

Mullat fins als genolls, com si nedàs en una estranya piscina plena d’inversemblants objectes, m’aprop al balcó i, sense obrir el gran finestral, mir a l’exterior. Allà baix les fulles marcides de les avingudes, la perduda innocència dels infants que esperen l’autobús corromputs pel caos pervers de l’escola.

Sovint he provat de retrobar-te en la immensa mar dels records. Però ja no hi ha torxes enceses enmig del desert on habitam.

Ocells carnívors vigilen el naixement dels fills i, capaltard, arriba vertigen de pluja i vent enfollit omplint la buida longitud dels dies.

Una vella fotografia emmarcada navega per damunt d’aquest inesperat temporal casolà.

És la teva foto.

Fent esforços, situant-me a recer d’una columna del menjador per tal que el corrent no m’emporti escales avall (no hi ha hagut manera de tancar la porta, i, com un febril salt d’aigua, llibres i mobles van caient cap a l’entrada de la finca posant en perill la vida de bombers i veïns que feinegen en la distància), intent recordar el moment en què et vaig conèixer. Complicada tasca. Ara és ben difícil concretar res que pugui definir dates, un instant salvat de la desfeta, fixat en el temps. Aleshores tan sols existia la teva mirada, Martine, llançada cap a totes les profunditats, uns ulls -els teus!- que travessaven l’ànima com un bisturí. Eres una dona acostumada a emprar més els gestos que les paraules.

Tenies por de parlar massa.

Tornar a cercar-te.

La teva esvanida presència.

Seria possible retrobar un primer capvespre a París després de tants segles d’absència?

Talment cercar una agulla dins un paller.

Era com si tot fos nou. Com si no hagués marxat mai amb els companys pels carrers a la recerca de la casa de Marat o Robespierre, abraçat a la Martine -cabells lliurats al vent-, feliç de poder compartir els dies juvenils dels primers amors amb el camarada del partit que arribava de la tenebrosa “Espanya”: Franco, l’assassinat de Lorca i Julián Grimau, la guerra civil, el país de Líster i la Pasionaria, de Raimon i Paco Ibáñez que cantaran aquesta nit a la Mutualité.

Arrib a Les Halles, l’antic ventre de París magistralment descrit per Zola i que Martine em féu conèixer com si fos el meu poble, el carrer on vaig jugar d’infant.

En temps de Felip August, enmig del vell mercat, s’aixecava, tenebrós, el cadafal on eren esquarterats de viu en viu heretges, jueus, lladres, blasfems, prostitutes, homosexuals. Durant segles convisqué, ben arran de Les Halles, un dels cementiris més immemorials de París: Els Innocents. Moltes vegades, les tombes esclataven, desbordants, i els cadàvers s’estenien -talment una paorosa invasió- entre les parades de fruites, carn i aviram, per a espant de compradors i venedors. El cementiri rebia les deixalles humanes, el producte de la pesta i les plagues de la ciutat. Vint parròquies abocaven les restes entre les seves quatre altíssimes parets! Una orgia de la mort. En temps de Lluís XIV, abans de la Revolució, per acabar amb el macabre espectacle -el carnús navegant pel mig del menjar, aquest ball de mortalles i creus movedisses-, en fou ordenat el trasllat. La feina durà segles. No fou fins cap al mil vuit-cents que finí tan perfecta remodelació de la mort. Però veïns de Les Halles una mica porucs encara expliquen que, en nits de borrufada, senten remoure’s, sota els peus, en les fondàries, els ossos dels milers d’antics parisencs que no foren traslladats.

Les Halles!

Tot l’increïble i multicolor món que l’envolta em colpeja els ulls i l’esperit, presoner durant tants d’anys rere les finestres blindades del banc.

A la plaça, instruments musicals d’arreu el món agiten, amb sons vitals mai escoltats, la meva sensibilitat malmenada. A la cantonada, un grup d’allotes, talment còmics de l’Edat Mitjana, representen enmig del carrer l’horror dels atacs estato-unidencs damunt Bagdad. Per altres indrets de la grandiosa plaça ajardinada, pallassos improvisats, saltimbanquis que rebutgen a la seva manera el desordre establert, fan cabrioles i difícils contorsions mentre els turistes japonesos els afusellen amb càmeres de vídeo. Les Halles i els seus pretèrits cavallets de fira on na Martine, anant de l’un a l’altre, jugava a fer de nina, rient, saludant-me amb el puny tancat, mentre em deia, cridant: “Vencerem! No passaran!”.

Oblidàvem per uns instants que els exèrcits units de la burgesia mundial ja havien marxat damunt les despulles de cinc mil combatents de les Brigades Internacionals. La derrota s’apropava amb passes de gegant i nosaltres jugàvem, aquella nit, amb els cavallets de fusta pintada de Les Halles.

Només la ventúria i l’evocació són reals en el concret capvespre plujós que prov d’evocar.

La inundació.

L’avinguda dels records.

El malson.

Tan sols el celistre i la presència de Martine en el moment exacte d’arribar a París després de segles d’absència. Aquest oratge glaçat del nord que penetra pels porus de la meva pell, dins les meves cèllules cerebrals a la recerca de Martine, dels amics de la impremta, els companys desapareguts amb els quals anàvem cantant cap al recital-míting de la Mutualité. El primer recital de Paco Ibáñez! ¿Te’n recordes, Martine, dels versos just acabats de musicar, la cançó enmig de tantes banderes desplegades, agitades per cors joves i esperançats? Celaya, quan encara no moria de fam a un racó de l’asfalt. “A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar”, cantussejàvem tornant pel bulevard Saint-Michel maleint Haussmann i les seves rectilínies avingudes, talment espases, canons d’acer, dirigits contra el cor del poble parisenc rebel.

Moltes vegades, mentre continua la inundació, la invasió de dies i hores que tot s’ho emportarà, pens en el temps inicial de la resistència, en l’adolescència i en la meva correspondència amb tants i tants d’amics desconeguts d’arreu del món amb els quals, conjuntament, construírem, durant anys, les històries més inversemblants que us pugueu imaginar.

Després, com normalment sol passar, el vendaval furient de la vida quotidiana, la mili, la família, la feina, em feren abandonar una estranya ocupació que, sens dubte, influí decisivament en la meva formació o deformació personal. Vés a saber! A hores d’ara, no ho voldria anar a destriar.

Les coses, bones o dolentes, esdevingueren talment com estic provant de narrar i no cal fer-hi més voltes.

El sistema per a obtenir amics i corresponsals no era gaire difícil. Bastava parar esment en determinats programes radiofònics o enviar la teva adreça a les revistes que hi mantenien una secció especialitzada. Sembla que fos ahir mateix quan vaig enviar la primera carta demanant correspondència per a intercanvi de segells, postals, discos! Qualsevol cosa era interessant per a provar de sortir de la insuportable grisor cultural de la dictadura!

Record que l’objectiu principal consistia a tenir un corresponsal a cada país del món, però si qui contestava la sollicitud era d’una contrada “especial”, és a dir de Cuba, Egipte o la Unió Soviètica, per posar-ne uns exemples, llavors no em sabia greu duplicar o triplicar la feina epistolar. A hores d’ara, el lector d’aquesta història ja ha pogut esbrinar que, dominat per la febre de conèixer el que s’esdevenia enllà de l’estat, no contestava mai les cartes que m’arribaven des de qualsevol indret a prop de ca meva. M’havia muntat una correspondència basada en les més increïbles ficcions i no era qüestió que un veí de Muro descobrís el pastís!

Però… ¿realment eren falsedats les meves increïbles ficcions? Si raonam amb les coordenades actuals de seny i mesura, amb l’esclerosi mental de quan et fas gran; llavors, en efecte, les missives no eren més que una sèrie infinita de mentides.

Amb el temps he arribat a la ferma conclusió que jo vivia molt més intensament aquella vida fictícia de les cartes, que no pas la “real”.

Ara mateix, més de tres dècades després d’això que explic, sovint, sortint de compres amb alguna de les filles, quasi sense adonar-me dels meus actes, em trob davant el quiosc comprant una revista especialitzada de medicina imaginant que encara sóc el metge del passat. O sense pensar-ho m’he trobat a l’interior d’una església, resant, després d’arribar de qualsevol Missió evangelitzadora; o quan, espantada, na Maria, la dona, la companya d’aquelles dèries juvenils, em mira preocupadíssima mentre li explic que un munt de fulls en blanc són la darrera novella que he escrit, l’obra que he d’acabar aviat per a lliurar a l’editor.

Així funciona la meva consciència, teixida amb tants i tants de fils del passat!

Una de les corresponsals més estimades s’anomenava Gladys. Una mestra cubana que feia classes a la província de Matanzas.

No puc recordar on vaig llegir la seva adreça o si la vaig sentir per Ràdio L’Havana, en les interminables nits de la dictadura, quan per Ràdio Espanya Independent o Ràdio París escoltàvem notícies de les vagues d’Astúries o de l’assassinat de Julián Grimau.

De seguida ens compenetràrem.

Ella m’escrivia amb llapis -eren anys durs de blocatge a la Revolució Cubana- i jo li enviava algun bolígraf, quaderns, petites ampolles de perfum que trigaven segles a arribar-li. Moltes vegades el correu anava amb vaixell i podia estar tres mesos a arribar al seu destí. Per a mi, no cal dir-ho, Gladys representava la nova dona cubana. M’explicava el desenvolupament de la campanya d’alfabetització, les dificultats, com en menys de dotze mesos havien ensenyat a llegir i escriure a milions de pagesos; i també com, sota l’electritzant influència del Che -encara no havia mort assassinat a Bolívia-, la joventut cubana assimilava uns ideals de vida molts allunyats d’aquella antiga forma de supervivència del temps de la dominació ianqui, quan el jovent només pensava en els diners i el profit personal.

Meravellat, encisat pel que m’anava explicant, li contava -mentint, indubtablement!- que havia començat el primer curs de medicina i que em disposava a ser metge: no pas per a guanyar diners o fer-me ric amb els sofriments dels altres, ben al contrari!, per a qualificar-me en una especialització útil per a la humanitat. Els meus plans eren -pura imaginació!- partir primer cap a Cuba, per a conèixer-la a ella personalment i després anar a installar-me al país on la meva tasca fos més profitosa.

En aquella època, mentre amics i coneguts deixaven colzes estudiant de debò professions serioses -enginyer de camins per a fer autopistes, arquitecte per a aixecar hotels- i passaven els dissabtes i diumenges dins sales de festa i discoteques, jo, romàntic impenitent, llegia, d’amagat de la família, els dossiers de Triunfo o Cuadernos para el diálogo, que parlaven de la misèria que s’estenia a nivell mundial. No ignorava que el ja mític i llegendari Che Guevara havia estudiat de metge a l’Argentina i era heroi de la Revolució Cubana, el més important teòric de la guerra de guerrilles juntament amb Mao Zedong.

Vivia plenament posseït pel seu exemple lluminós.

Si hagués acabat alguna vegada aquells imaginaris estudis de medicina, abandonat l’illa, potser hauria mort en algun enfrontament amb l’exèrcit peruà o colombià, perquè, és evident, d’adolescent no em podia imaginar viure d’una altra manera que no fos ajudant als pobles espoliats del Tercer Món.

Anys endavant, fent el servei militar a una Cartagena quasi de postguerra, i quan ja havíem romput els fils de la nostra correspondència, llegint Triunfo, em vaig assabentar dels noms i fets exemplars d’alguns metges i capellans espanyols assassinats pels exèrcits de les dictadures quan realitzaven accions d’ajut als moviments insurgents de Bolívia, Guatemala o Veneçuela. Crec que si les meves cartes, en lloc de ser una pura ficció literària, faules d’adolescent, haguessin correspost a la realitat, també la meva mort, collaborant amb els pobles revoltats, hauria estat verídica.

Evidentment, tot era mentida; invenció els estudis de medicina, falsos els meus aprovats pel juny de cada any. L’únic real en aquells moments eren les boges esperances d’un adolescent tancat a pany i clau dins una illa sense sortides, presoner d’una terra que patia encara les ferides de la guerra, engirgolat entre les quatre parets d’una casa dels afores veient com els avions estrangers, carregats de turistes, aterraven l’un rere l’altre sense aturar.

Finalment he pogut tancar la porta. Alguns veïns, la família, des de la plaça, em diuen a grans crits que surti al balcó i em vendran a salvar el bombers. L’escala resta inutilitzada. Tot és ple de mobles espanyats: caixons d’armaris i canteranos, tauletes de les més diverses mides i grandàries, llibres, caramulls de revistes, diaris, bosses del fems estripades, llaunes, ampolles de llet que suren damunt l’aigua que surt de cada casa i acaben davallant pels escalons, arrossegades pels nombrosos salts d’aigua que sorgeixen arreu.

Un altre malson?

Els allots del metge proven de bastir un vaixell amb un caixó entre els crits dels pares que no entenen l’esperit d’aventura dels infants. Em miren i de seguida connectam: “Vostè ens entén, no és vere?”. “És clar que us entenc!”, els contest de seguida.

N’Antònia, la veïna del quart, em diu com en un darrer alè, mentre se l’emporta un bomber de forta constitució: “Salti al carrer. Hi tenen una lona parada i no es farà cap mal”.

No sé que xerra. Que salti al buit? Deixar enmig de la inundació tot el que ha agombolat la meva existència els darrers anys? No vull que l’aigua s’emporti records, els llibres i fotografies que tant estim. És la meva llar. Jo no seria res si no pogués ullar cada dia el caramull d’objectes que he anat arreplegant en aquests anys de follia. Cada llibre dels prestatges és una història especial.

Amb els quadres i mobles passa el mateix.

El llit de la besàvia. L’antiquíssim llit mallorquí on havien dormit la padrina i ma mare. La taula on escric, provinent de periclitades generacions de les quals ja no podem recordar ni nom ni cognoms. Estris, utensilis que han anat passant de generació en generació i que conformen l’essència vital de la meva vida. Sé que no em podria posar a escriure sense acaronar abans aquesta fusta que em parla del treball dels avantpassats, les mil converses que guarda amagades dins els calaixos.

Tancat dins la casa, sense que l’aigua pugui sortir per les finestres cap al carrer, potser m’ofegaré. Sent l’aigua, tota la força del que he viscut fins aquest precís instant, com em puja cames amunt fins al llombrígol. Val més morir que abandonar els records d’una vida.

La companya, les filles, em criden des del carrer.

Però jo no vull que la inundació se’n porti la remor de les veus dels morts estimats. Hi ha munió de fantasmes arrapats a la blanca crinera dels invisibles cavalls salvatges que corren per la casa. ¿Com abandonar la tremolor de rajoles antigues, la flaire de les converses que hi ha encara en les cambres inundades per la inesperada tempesta?

He de tancar la porta. Barrar el pas als bombers, als impertinents veïns que volen salvar-me sense demanar permís.

El més prudent és no despertar els morts que reposen, invisibles, a les cambres.

Deixar-los lliures.

Que vagin creixent dins del pensament en textura i volum.

Més fotografies emportades per l’aigua em colpegen el pit. Vet aquí els nostres pares i llur esquinçada perplexitat que naveguen damunt les onades del passadís, apropant-se, talment vaixells de paper. Vet los aquí, hieràtics, somrient des de la glaçada era geològica dels anys trenta. Quina alçària, les velles cançons de la guerra agitant la sentor de tantes cases inundades pel pas inexorable del temps!

En el tren, al matí, mentre en el somni m’apropava a París, escoltava les notícies de la ràdio que parlaven de la guerra i deien que seria ràpida i mortal. No en quedarà res en peu, de la ciutat de les mil i una nits. El vell exiliat republicà, amb mirada perduda, constatava la fredor d’una humanitat que pot continuar amb els quefers habituals sense immutar-se per molta sang que hi hagi a l’entorn.

La guerra serà breu, mortal, devastadora com no se n’ha conegut mai.

Una tranquillitat còsmica s’apodera del meu esperit fatigat quan desfaig camí per la deserta nit cap a l’hotel del Marais. Passen els cotxes apressats en incertes direccions. Sent una misteriosa corda vibrar en el meu interior commogut pels records. Hauré d’anar amb compte amb el munt d’impressions que carrers i façanes m’escupen mentre camín cap a l’hotel. Sé que aquesta ciutat ha començat a parlar-me a través de totes les nafres de la seva pell millenària i turmentada. ¿Timbals en la llunyania, prop de la plaça de la Bastille? Com en un somni dantesc, enmig de la boira que lentament omple l’espai i canvia la perspectiva de les coses que m’envolten, copsar masses silencioses amb la nounada bandera tricolor. Tan sols es pot sentir l’estrèpit esgarrifós de l’eix de les carretes amb els sentenciats pujant per la rue Saint-Denis cap a la plaça de la Revolució. Com un esser invisible navegant entre les ratlles d’un passat fonedís, contempl el rostre d’aquests orgullosos aristòcrates de cara blanquíssima anant cap a la guillotina entre insults i onejar frapant de banderes.

Més tard, prop del carrer del Temple, després d’un llamp que em fa aclucar els ulls, hi veig Robespierre, amb les mans fermades a l’esquena, fent el mateix camí cap a la mort.

Sobtat canvi de situació en uns segons.

Allò que pareixia ferm no ho és tant.

Els vencedors d’un dia són ensorrats en el fangar hores després.

Marat assassinat, tenyint de roig encès l’aigua de la banyera. Sóc a París, tot sol, fugint de la grisor quotidiana de la meva terra, a la recerca de somnis de boira o del que pugui restar difús en l’atmosfera freda d’un octubre parisenc.

Haig d’anar amb compte a perdre’m per qualsevol dels malsons que em volten i s’abaten damunt meu en el moment més inesperat.

En el passat em succeïa el mateix quan, sense adonar-me del que feia, en l’assalt al Palau de les Tulleries em perdia entre la multitud i era el primer a alçar-me entre les reixes del jardí, pujant, amunt, amb els nous colors populars al pit, entre ràfegues de metralla i trets de canó.

He d’anar amb compte de no perdre’m enmig d’aquesta allau de visions que m’assalten aquí, al camp de Mart, avançant entre els destacaments de voluntaris, entre la miríada de sans-coulottes de la rue Saint-Honoré, Saint-Denis, Moufetard, que porten a les piques els caps tallats dels primers aristòcrates que han caigut sota la ira popular.

Hauré de vigilar, estar atent amb l’onada que m’espitja cap a la carreta on porten Babeuf a la guillotina. La mort envoltant-me arreu. Talment ser a Bagdad quan comencen a caure les bombes sobre mesquites, hospitals i escoles. Sent el renou dels avions enlairant-se. Hi ha explosions, tambors ressonant en avingudes desolades. He de regressar amb urgència a l’hotel, trobar na Martine, connectar amb els companys, organitzar l’entrada clandestina pels Pirineus. Hauré de defugir aquest malson que m’aclapara; recordar que he vingut a descansar uns dies. Demà vull anar a veure les piràmides del Louvre, fer una volta pels Champs Elysés, el jardí de Luxembourg. Vull pujar a la torre Eiffel, contemplar des de l’altura l’espectacle d’un París en constant mutació. Potser podria pujar fins al Sacré-Coeur. Recordar, acomodat a la placeta del Bateau-Lavoir, Max Jacob, Harry Baur, Matisse, Picasso.

Però l’hotel Jeanne d’Arc resta cada vegada més lluny, més inassolible.

Els meus peus, tot el cos, semblen restar penjats en el buit. Timbals batents.

Vianants amb torxes corren apressats per la rue Rivoli i em diuen, inquiets, que tots els suburbis de París s’han alçat, com un sol home, contra els invasors prussians i les concessions que el govern francès els ha fet. Les dones han estat les primeres a parlar als soldats i convencer-los. Els canons de les bateries de Montmartre són ja en mans de la Commune proclamada a la plaça de la Ville. Es poblen de germans els carrers deserts, les amples avingudes.

Sent la Marsellesa, la Internacional.

Els càntics provenen de la rue Saint-Honoré i vénen en la meva direcció.

Altre pic la follia, els records colpejant-me el cervell. Trets de bateries antiaèries disparant contra els bombarders ianquis proven de deturar l’holocaust. Però els bombarders B-52 descarreguen llur càrrega mortífera de més de tretze mil metres d’alçada.

No.

Aquesta nit de tambors i grinyolar de carretes cap a la plaça de la Revolució, no arribaré a temps a l’hotel del Marais. No podré planificar la visita de demà al Louvre, els Invalides, la torre Eiffel. Pensava perdre’m entre les joies de l’art grec i romà, les troballes fetes a Egipte. Volia tocar amb les meves mans les tauletes sumèries trobades al cor de Mesopotàmia amb els primers versos, les primigènies obres literàries de la humanitat. Enmig de la boirada cada pic més espessa que m’aclapara, veig na Martine amb la bandera roja entre els soldats i voluntaris de la Commune. Em crida amb la seva mirada refulgent, enmig de les dones que porten els fills en braços.

Sé que torn a estar perdut. La inundació tot s’ho emporta. No em salvaré d’aquest brutal bombardeig que cau damunt París. S’ha obert altra volta l’escletxa del temps i surten de les clavegueres, dels cementiris ocults sota l’asfalt, els milers de projectes illusionats marcits per la grisor dels dies i els anys que s’escolaren pels calendaris.

Martine s’arrabassa la mortalla i m’abraça en la rue Rivoli.

“No et deixis vèncer”, em diu mentre em besa apassionadament entre la gatzara de la multitud ressuscitada que ens volta.

París novament, com la gola indescriptible d’un llop. Em perd entre la multitud desfermada, rere Martine, just acabat d’arribar, sense possible tornada. Què pot importar-me ara el soroll dels bombers pujant per l’escala, els crits de la dona i les filles, preocupades per la meva seguretat?

Ara és l’hora dels himnes del noranta-tres retronant enmig dels carrers de París.