Totes les traïdes de la restauració borbònica en el llibre No era això: memòria política de la transició (Edicions El Jonc) – Articles de Cecili Buele, exconseller de Cultura del Consell de Mallorca i Llorenç Buades, coordinador del Web Ixent i exdirigent de la LCR

Per Miquel López Crespí, escriptor

“Si ho hagués de resumir en unes poques paraules, jo diria que el llibre [No era això: memòria política de la transició] de’n Miquel López Crespí és una apassionant memòria política del període de la transició política cap a la democràcia, amb la qual l’autor convida companys i companyes de lluita per la llibertat al nostre país a romandre dins la mateixa trinxera de combat per un món més just i solidari”. (Cecili Buele)

El llibre No era això: memòria política de la transició

Per Cecili Buele, exconseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca

La prestigiosa editorial catalana “El Jonc” acaba de publicar un nou assaig de l’escriptor de sa Pobla Miquel López Crespí. El llibre porta per títol No era això: memòria política de la transició. La nova obra de López Crespí comença fent memòria de les lluites antifranquistes dels anys seixanta i setanta per acabar acabar analitzant els esdeveniments més importants de la transició.

Per a l’autor de l’assaig que comentam la transició comença amb la mort (em atemptat) de Carrero Blanco. S’analitza també el paper de l’eurocumunisme, la socialdemocràcia i l’esquerra revolucionària en tots aquells anys. Importants capítol són els que parlen de la consolidació de la divisió sindical, de la inoperància de determinats organismes “unitaris” de l’opossició, de l’abandonament de la lluita per la república i l’autodeterminació i la signatura dels antipopulars pactes de la Moncloa. S’analitza igualment alguns aspectes essencials de la història del PSM (Partit Socialista de Mallorca) i del procés autonòmic a les Illes. Es fa especial esment en la preparació dels diversos cops d’Estat que confluïren el 21 de febrer de 1981.

Solament per aquesta convidada enèrgica i engrescadora que ens fa en Miquel, ja s’ho paga que l’autor hagi arribat a fer aquest llibre, que el llibre hagi estat posat a la venda i que la gent amant de la lectura en pugui adquirir l’exemplar, no solament per fullejar-lo i pegar-li una ullada, sinó sobretot per llegir-lo i assimilar-ne el contengut.

Com dèiem una mica més amunt, l’assaig de Miquel López Crespí No era això: memòria política de la transició (Edicions El Jonc) abasta els set anys i dos mesos del període de la transició democràtica de l’Estat espanyol, que transcorren entre dos fets molt singulars: l’atemptat mortal d’ETA contra l’Almirall Carrero Blanco, president del Govern franquista, que es produí dia 20 de desembre de l’any 1973, i el cop d’Estat del tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero Molina, el capvespre del dia 23 de febrer de l’any 1981.

No és aquesta la primera vegada que Miquel López Crespí ve a Santa Maria. Jo no hi era. Però surten en aquest llibre algunes referències a altres actes organitzats aquí, a Santa Maria, on ha participat en Miquel. És el cas d’aquell que s’organitzà l’any 1977 per recordar els republicans afusellats al cementiri del poble i, especialment, la mort del que va ser batle de Búger i diputat provincial (de 1931 a 1936). Ho trobareu a la pàgina 192 de No era això.

L’autor del llibre

Miquel López Crespí va néixer a sa Pobla (Mallorca) l’any 1946. Escriptor i polític. Detingut per primera vegada per la Brigada Social del règim franquista l’any 1963 és des d’aleshores un actiu corresponsal de Ràdio Espanya Independent. Entra en contacte amb les Joventuts Comunistes (via París). A partir de 1966 es separa de la línia oficial carrillista (PCE) a conseqüència de la política de “reconciliació nacional” amb la burgesia. Pateix nombroses detencions i interrogatoris. A començaments dels setanta milita en les Plataformes Anticapitalistes d’Estudiants i posteriorment entra a formar part de la direcció del comunisme no estalinista de les Illes: l’OEC (Organització d’Esquerra Comunista). S’encarrega de la coordinació de la principal publicació de l’esquerra revolucionària mallorquina (Democràcia Proletària, portaveu del Comitè d’Illes de l’OEC). Corresponsal de nombroses publicacions marxistes es detingut una vegada més (juntament amb part de la direcció de l’OEC) i ingressa a la presó de Palma l’any 1976. D’ençà 1968 és un destacat collaborador de la premsa mallorquina i en temps de la dictadura combinava la lluita clandestina amb la dedicació a la literatura. Miquel López Crespí és uns dels escriptors més guardonats de les lletres catalans i alhora un destacat propagandista del marxisme, l’anarquisme i l’independentisme antiimperialista. Té publicats centenars d’articles dedicats a la història del moviment obrer, la cultura, la pràctica i la teoria del socialisme arreu del món. L’any 1978 entrà a formar part de la direcció del PSM (Partit Socialista de Mallorca) i és membre del Consell de redacció de la revista dels nacionalistes d’esquerra (Mallorca Socialista). En els anys vuitanta es cofundador i Vice-President de l’Ateneu Popular “Aurora Picornell” (l’organització cultural republicana i antiimperialista més important de les Illes en aquells anys). D’ençà el 1973 ha publicat més de trenta llibres (assaig, novella, poesia, teatre, narrativa juvenil, memòries…). Les seves obres més conegudes són: L’Amagatall (novella); Estiu de foc (novella); L’Antifranquisme a Mallorca 1950-1970 (memòries); Punt final (poesia); Núria i la glòria dels vençuts (novella); Record de Praga (poesia); El cadàver (teatre); Històries del desencís (narrativa); Vida d’artista (contes); Crònica de la pesta (narrativa); Planisferi de mars i distàncies (poesia); Cultura i antifranquisme (assaig); La Ciutat del Sol (novella); Els poemes de l’horabaixa (poesia); El cicle dels insectes (poesia); Un violí en el crepuscle (poesia): Acte Únic (teatre); Necrològiques (narrativa); Notícies d’enlloc (narrativa); Històries per a no anar mai a l’escola (narrativa juvenil); Revolta (poesia); Homenatge Rosselló-Pòrcel (teatre); Revolta (poesia)…

El punt de partida de l’autor d’aquest assaig històric

L’autor parteix de la ferma convicció i creença que la transició política cap a la democràcia al nostre país comportà grans i fortes renúncies per part d’una esquerra que es tornà amnèsica per conveniència: la de ser oficialment reconeguda:

-s’hi signà un pacte de sang per oblidar l’heroic passat d’una resistència antifranquista perllongada en l’espai i en el temps;

-s’hi renuncià al marxisme, a la tradició i la memòria republicana, a una construcció federal de l’Estat;

-s’hi acceptà de bones a primeres un restabliment i consolidació de la monarquia borbònica, com també de la divisió sindical;

-s’hi abandonà pràcticament la lluita per l’autodeterminació dels pobles, i les pràctiques de democràcia directa dins la societat;

-s’hi posà a un racó les gestes increïbles de les actives i molt dinàmiques guerrilles antifeixistes;

-s’hi desactivà el contengut anticapitalista del moviment obrer i popular;

-s’hi renuncià a fer servir un referèndum per conèixer la voluntat popular respecte d’un règim monàrquic o republicà;

-s’hi retiraren a les manifestacions els signes i símbols de la bandera republicana o independentista, mentre era penjada la bandera de Franco fins i tot a les seus de partits i sindicats;

-s’hi oblidaren per complet els moltíssims defensors de la República;

s’hi deixaren intactes els aparells repressius de la dictadura franquista: la Brigada Social, la Policia Armada i la Guàrdia Civil;

-s’hi consentí que l’exèrcit franquista fos el garant de la mateixa constitució democràtica;

-s’hi accepta, en definitiva, la implantació i desplegament de l’economia de lliure mercat.

Tot això significà, segons l’autor, l’enterrament gairebé definitiu de quasi un segle i mig de lluites del moviment obrer i les nacions oprimides de l’Estat espanyol, significà també l’abandó de la lluita per l’autodeterminació i la unitat territorial dels Països Catalans.

S’arribà, amb això, a la conclusió que els poders fàctics deixaren en mans del PSOE i del PCE tota la feina bruta d’anar acabant amb la història republicana, nacionalista, anticapitalista, dels sectors populars (pàg. 8). Una vegada que la dreta procedent del franquisme va acomplir la primera part (i la part més complicada) del pla de reforma i modernització del règim sorgit de la dictadura, ara es vol fer la passa final, l’atac definitiu en el camp de la història, la cultura, la filosofia. El document de la Real Academia de la Historia i el decret d’Humanidades són simplement la darrera batalla de la transició (pàg. 10).

Que no es cansi d’escriure. Que no afluixi, ni poc ni gens ni una mica en l’intent de deixondir mentalitats i tarannans que hom vol veure molt més intensament compromesos en la tasca d’aixecar un país més culte, més lliure, més solidari i més sobirà

Jo vull dir a en Miquel que, així com durant el període de la transició democràtica “portà una mica la guerra pel seu compte i provà d’utilitzar els mitjans que la premsa oficial podia oferir a la gent més revolucionària d’aleshores” tal com apareix en aquest llibre; i de la mateixa manera que aleshores es dedicà a escriure nombrosos articles denunciant la maniobra reformista de la transició i el silenci dels parlamentaris elegits a les illes, envers tot el que es referia al combat per l’autodeterminació i l’autogovern; ara també convé que aprofiti l’oportunitat que té de fer-ho, per motius gairebé semblants, si hom fixa l’atenció en el desplegament de les diverses polítiques duites a terme per l’autoqualificat primer govern progressista i nacionalista del Pacte de Progrés a les Illes Balears i Pitiüses.

Vaig nàixer a Palma, l’any 1944. Segons he pogut al llibre d’en Miquel, el mateix any que es constituïa a Tolosa de Llenguadoc la Junta Española de Liberación, formada per republicans, socialistes i part del moviment libertari (CNT no hi estava d’acord).

També amb la lectura del llibre d’en Miquel m’he pogut informar que entre els anys 1945 i 1947, mentre jo anava de grapes per devers Ciutat, desenes i desenes de dirigents guerrillers varen ser capturats per les forces repressives (Cristino García, José Vitini, Antonio Medina, Manuel Castro…) (pàgina 13), sense que jo m’entemés gairebé de res.

Passats uns anys, tampoc no vaig tenir l’oportunitat de viure de prop tots els anys de la transició democràtica al nostre país. M’hi anava acostant amb les notícies que m’arribaven, quan em trobava a Àfrica o a Amèrica Llatina, on vaig treballar des de l’any 1971. Em vaig incorporar a Mallorca l’any 1978. Pràcticament, idò, només he viscut tres anys d’aquests que surten al llibre d’en Miquel: me’n manquen quatre que no he conegut directament. No vaig viure aquí la mort d’en Carrero Blanco, ni el cop d’Estat d’en Tejero (l’any 1981 era a Nicaragua).

És per això mateix que té molt més valor per a mi aquest llibre d’en Miquel López Crespí. Perquè em ve a dir a les clares que NO ERA AIXÒ tot allò que s’hi feia durant el període de la transició democràtica al nostre país; que NO ERA AIXÒ tot allò que se’n publicava als diaris oficials; que NO ERA AIXÒ tot allò pel que lluitaven les forces més progressistes i revolucionàries del país; que NO ERA AIXÒ tot allò que desitjàvem tots… Que hi havia d’altres metes i objectius que, a hores d’ara, encara no han estat assolits ni per les classes treballadores ni pel conjunt de la nostra societat illenca. Cosa que ens pot fer veure ben a les clares que encara ens queda molt a fer per arribar a construir una societat profundament democràtica.

Comptam amb tu, amic Miquel.

“La transició política mereixia una crònica: no la crònica oficial, políticament correcta i feta per encàrrec i subvenció de poders fàctics que comparteixen la ideologia del pensament únic, o si més no, almenys la pràctica diària de l’administració neoliberal de l’Estat; sinó una crònica històrica des d’una perspectiva militant”. (Llorenç Buades)

Per Llorenç Buades Castell, Coordinador del Web Ixent (Esquerra Alternativa). Exdirigent de la LCR

La transició política mereixia una crònica: no la crònica oficial, políticament correcta i feta per encàrrec i subvenció de poders fàctics que comparteixen la ideologia del pensament únic, o si més no, almenys la pràctica diària de l’administració neoliberal de l’Estat; sinó una crònica històrica des d’una perspectiva militant.

En Miquel López Crespí és a Mallorca un dels pocs que és on era, al seu lloc de la barricada, amb la ploma abans i l’ordinador ara, capaç de defensar la memòria històrica des del punt de vista dels de baix, sense necessitat que un partit o institució determinada unti les corrioles a fi que la història passi pel sedàs d’allò que els tecnòcrates de la gestió ciutadana en diuen oportunitat política. La mateixa oportunitat política que serví a l’estalinisme per arreglar la història.

En Miquel és un militant amb cor, caparrut, mal de doblegar, i per això mateix reacciona davant la manipulació interessada d’una història que ell mateix va patir. La transició no va ser un món de flors i violes: hi va haver més morts a la transició espanyola que a l’assalt del Palau d’Hivern. I traïcions; traïcions ferestes a la voluntat d’un poble que lluitava no tan sols contra el franquisme, ni per tenir la sortida que vivim actualment, la del franquisme reciclat venedor de patents de democràcia: la gent, en alça, lluitava per la transformació social. I, ¿on és la transformació social quan la component dels salaris damunt el total de la renda “nacional” és més desequilibrada a favor dels poderosos que a les darreries de Franco?

De la lluita, de les hores perdudes, de les militàncies, se’n beficiaren molts dels venedors de títols i tractaren els moviments socials com a simples mercaderies que venudes a l’alça podrien donar prou benefici a les tecnocràcies. A Suresnes, al congrés del PSOE imposaren el felipisme des de la Casa Blanca i Alemanya. Ho va dir Pablo Castellanos i només fa uns mesos ho repetí Nines Maestro a la Sala Groga de CC.OO.

El felipisme va ser un dels elements claus per a la venda del moviment, mitjançant la construcció d’un aparell incentivat econòmicament que havia pescat poc al llarg del franquisme, però que seria un bon venedor de peix.

L’eurocomunisme era lloat pertot arreu com un element genial de transformació que de la mà de Berlinguer i Carrillo ens duria a una revolució política i social, pacífica i de majories. I de tant de vendre el peix es quedaren sense paradeta: els Pactes de la Moncloa dugueren els treballadors a perdre divuit punts de poder adquisitiu en un no-res.

Vaig durar un any al PCE. Jo era del PCE i, en aquell any, gairebé totes les crides anaren en el sentit de no caure en provocacions, d’actuar responsablement, de tenir por del PSOE, un partit poc homegeni que pot caure en mans dels infiltrats trotskistes. Els atacs a l’esquerra eren constants. Tot allò formava part d’un procés ben estudiat de desactivació de l’esquerra. I aquella desactivació era tant o més possible en un partit disciplinat, acrític, un partit covat per l’estalinisme i dirigit per una tecnocràcia gairebé infallible. Fins i tot els militants més combatius es doblegaren a la raó que el fi justificava qualsevol mitjà. I si, efectivament, la lectura positiva per part de la militància estalinista del pacte de Hitler amb Stalin havia superat fins i tot la sang fresca dels republicans morts a les voreres dels camins o a les parets dels cementiris, qualsevol cosa podria ser assumible.

Els partits socialdemòcrates tampoc són partits internament demòcrates: com tots sabem, es fonamenten en una tecnocràcia professional activa i una adherència acrítica passiva on els corrents són més per a guanyar posicions de poder que per raons ideològiques. Eurocomunistes i socialdemòcrates (ara neolliberals de fets) desactivaren el moviment; i els esquerranistes, empresonats de sectarismes i, a vegades, d’oportunismes, no saberen capgirar la situació. Jo vaig continuar lluitant a la LCR i a l’esquerra sindical de CC.OO., i continuu lluitant ara a la CGT, però veig el tall generacional que les burocràcies de l’esquerra han provocat i ara més que mai, quan a tot el món es reactiven els moviments (salvant el sindical), són necessàries referències textuals, fonts, com les que descriu en Miquel López Crespí i, sobretot, memòria històrica, de manera que el jovent, el protagonista de les lluites d’avui i de demà, arribi a comprendre quines són les passes que han fonamentat la seva precarietat laboral i, en definitiva, la consolidació del poder del capital, i la minva de llibertat real dels treballadors a les empreses.