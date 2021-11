Illes – La narrativa dels 70 segrestada per la dictadura franquista

Maria-Aurèlia Capmany també analitzaria les nostres obres (les de Blai Bonet, Gabriel Janer Manila, Jaume Vidal Alcover, Antònia Vicens, Guillem Frontera, Llorenç Capellà, Maria-Antònia Oliver, Pau Faner, Antoni Serra, Biel Mesquida, Antoni Lluc-Ferrer, Carme Riera i Miquel Àngel Riera) en “Novel.listes i narradors a les Illes”. (Miquel López Crespí)

1974: EL TRIBUNAL D’ORDRE PÚBLIC (TOP) FRANQUISTA SEGRESTA LA GUERRA JUST ACABA DE COMENÇAR (I)

Coberta del llibre de narracions de Miquel López Crespí La guerra just acaba de començar .

Serra d’Or

En altres capítols d’aquesta història personal i col.lectiva de la lluita antifeixista a Mallorca ja he parlat de la importància que tenia, per a un militant revolucionari de finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, que la Brigada Social (la policia política del règim) et tengués certa “consideració” per allÒ que publicaves llibres i col.laboraves en els suplements de cultura dels diaris de Ciutat. Aquestes coses, per a un escriptor que no es distingís en la lluita per la llibertat del nostre poble, no significaven res (perquè no es jugava anys de presó, insults, cops a comissaria, tortures); per a nosaltres, en canvi, era bàsic garantir el mínim de bufetades físiques (el feixisme i els seus servils no ens podien colpejar moralment, car nosaltres ens consideràvem a mil quilòmetres de les seves baixeses humanes). Joan Triadú, a començaments dels anys setanta, parlà sovint de nosaltres a les pàgines de la revista montserratina(“Panorama de narració breu: el conte com a revelació” i, per l’octubre de l’any 1975, “Panorama de narració breu: les veus solitàries d’una forma lliure”).

Maria-Aurèlia Capmany també analitzaria les nostres obres (les de Blai Bonet, Gabriel Janer Manila, Jaume Vidal Alcover, Antònia Vicens, Guillem Frontera, Llorenç Capellà, Maria-Antònia Oliver, Pau Faner, Antoni Serra, Biel Mesquida, Antoni Lluc-Ferrer, Carme Riera i Miquel Àngel Riera) en “Novel.listes i narradors a les Illes”. En el primer dels estudis abans esmentats, i en l’apartat “Una altra revelació: Miquel López Crespí”, Joan Triadú parla del meu primer recull de contes, A preu fet , que acabava de publicar a l’Editorial Turmeda. Deia el crític de Serra d’Or : “Els qui vam començar a treure el nas cap a l’any 1940, no crec que puguem deixar de pensar si n’han tingut, de sort, els joves que ara tenen entre vint-i-cinc i trenta anys, els quals s’han trobat amb editorials (alguna, almenys), concursos amb abominables premis (algun en guanyen) i articles i entrevistes als diaris, al costat dels anuncis dels seus llibres (alguns anuncis amb fotografies). Però tot això no s’hauria de dir ara. És millor esperar i tenir en compte sempre que cadascú se sent el seu mal… Així, com Josep Albanell, l’escriptor de sa Pobla (Mallorca) Miquel López Crespí, que se’n va als vint-i-quatre anys d’edat, obtingué el premi “Llorenç Riber”, fou finalista del “Ciutat de Manacor” i obtingué el premi “Joan Ballester” a la II Festa de les Lletres celebrada a Campos. També fou premiat com a autor de teatre. Al llibre de narracions A preu fet (Llibres Turmeda, Col.lecció Gavilans, de narrativa, Editorial J. Mascaró Pasarius, Palma de Mallorca 1973), un llibre breu, Miquel López Crespí inclou els contes del recull que dóna títol al llibre i un altre recull titulat Somnis dúctils . En conjunt, una altra revelació i una nova aportació mallorquina a la narrativa d’avui. Per què “mallorquina”? Quina significació té el fet de dir-ho, si és que en té cap? López Crespí almenys aporta el seu mallorquinisme (i no em refereixo al llenguatge que els mallorquins es distingeixen per dominar molt bé, menys engavanyats pel castellà) en forma d’un romanticisme declarat de la millor mena, sense vergonya, i que porta a la crítica directa, a l’inconformisme jove i de carrer. Els mallorquins s’adrecen al lector com a un company de confidències, cabòries i tresqueres. Conviden i no se’ls pot dir que no. L’amor tractat com un afer personal, dolorós i ‘que-tot-hom-s’hi-pot-trobar’ quan s’és com s’ha de ser, sobretot els escriptors joves, etc., en llur prosa pren una vida nova i una vehemència que no és retòrica sinó abundor i proximitat.

‘Els contes de López Crespí, doncs, tenen aquestes qualitats. Hi ha moments en què la visió del món és expressada d’una manera més elusiva (com en el conte ‘Amor’…, tan valent) i esquiven tot excés d’expressivitat. És un món que té camins, bé que en aquests reculls no en predomini encara ben bé cap, entre la lírica i la sàtira, que en el món en què vivim tot s’ho té prou guanyat”.

Feia anys -d’ençà el 1969- que diverses publicacions de les Illes i del Principat (també algunes de l’Espanya) es feien ressò de les meves activitats literàries i de les dels altres companys de generació (Antoni Serra, Llorenç Capellà, Gabriel Janer Manila, Miquel Ferrà Martorell, Maria Antònia Oliver, Antònia Vicens, etc, etc). No cal dir que aquests articles parlant de les nostres incipients obres (articles com l’abans esmentat de Joan Triadú, altres d’Antoni Serra, Josep M. Llompart, Agustí Pons, Francesc Candel, Blai Bonet, etc, etc), a part d’encoratjar-me, com he explicat al començament de l’article, servien per a aconseguir que la Brigada Social ens “respectàs” una mica. Escric “respectàs” entre cometes perquè, aleshores, en plena dictadura, els antifeixistes no teníem cap garantia -ni una!- de ser “respectats” de caure en mans de la “social”. Ara sembla que aquesta cosa tan senzilla i tan fàcil -sortir en els diaris- no tengui cap importància. Però en aquells moments era molt útil per a la nostra seguretat personal. Tenc al davant un article publicat per Francesc Candel en el diari Última Hora el disset d’agost de l’any 1973 i que es titula “Una novelística mallorquina”. Aquest article de Candel anava il.lustrat amb fotografies de Joan Manresa, Antoni Serra i jo mateix (s’ha de recordar que l’amic Joan Manresa acabava de publicar Primer banyador blau marí , i Antoni Serra La gloriosa mort de Joan Boira ). Candel comentava, doncs, aquests darrers llibres editats a Mallorca ( A preu fet , entre ells). Sabíem que la Brigada Social, que ens seguia els passos i controlava en tot el que podia (domicili, correspondència, etc), n’estaria assabentada: entre les seves feines hi havia retallar els articles de la premsa illenca que feien referència a “actes subversius” -normalment conferències o presentacions de llibres- o a “destacats elements perillosos” -indiscutiblement els escriptors d’esquerres i procatalanistes: els tres autors abans esmentats.

El Tribunal d’Ordre Públic franquista (TOP) quasi en va fer un favor en processar-me per La guerra just acaba de començar ! El llibre s’exhaurí en poques setmanes i, sense por d’exagerar, esdevingué un petit mite de la resistència cultural d’aquells anys tenebrosos. Militants del PCE (el PSOE no existia encara, almenys nosaltres, els lluitadors d’aquells anys, no el trobàvem per part ni banda) del tipus Jaume Bonnín, es comportaren molt dignament, venent un llibre que (basta llegir alguna de les narracions) no anava gaire en la línia de renúncies i claudicacions davant la burgesia que Carrillo defensava en aquell moment. (Miquel López Crespí)

1974: EL TRIBUNAL D’ORDRE PÚBLIC (TOP) FRANQUISTA SEGRESTA LA GUERRA JUST ACABA DE COMENÇAR (II)

El TOP, el Tribunal d'”Ordre” Públic franquista, decretava el segrest del meu llibre, per “atentar contra la normal convivencia ciudadana de los españoles” (!)

Amb el recull de narracions La guerra just acaba de començar , guanyava el premi “Ciutat de Manacor 1973” de narrativa, el més prestigiós que es concedia a les Illes, juntament amb el “Ciutat de Palma”, de novel.la, poesia i teatre. El cert és què, just acabat d’editar -finançat per l’Ajuntament de Manacor-, el TOP, el Tribunal d'”Ordre” Públic franquista, decretava el seu segrest, per “atentar contra la normal convivencia ciudadana de los españoles(!)”. Vist amb perspectiva, ara que han passat prop de vint-i-quatre anys d’aquella persecució [aquest article va ser escrit a mitjans dels anys 90], crec que va ser la mateixa Brigada Social qui degué enviar un “dossier” ben adobat (amb l’historial que devia incloure les meves detencions per les pintades a favor de la llibertat pels presos polítics, la correspondència amb els països de l’Est d’Europa, les reunions amb les Joventuts Comunistes que fundàrem a començaments dels anys seixanta, etc, etc). El cert és que en un determinat moment de la història que estem contant -l’Ajuntament de Manacor acabava de fer-me arribar els mil exemplars de l’edició- tot estava en perill. Els apreciats exemplars, si no hi trobàvem una solució ràpida i urgent, podrien acabar capolats per alguna trituradora de la social o, el més segur, podrits i menjats per les rates en algun tètric soterrani de la social a Madrid. La meva seguretat física -sempre hi cabia la possibilitat d’acabar a la presó si et jutjaven- també perillava. Però en aquell temps -començament de l’any 1974- actuàrem eficaçment. D’una manera semiespontània, tots els amics de Ciutat, pobles, Barcelona -i fins i tot de París!- es mobilitzaren per a vendre els mil exemplars de l’edició.

Aleshores jo treballava de delineant a la cooperativa progressista d’arquitectes del carrer Estudi General (amb els amics Gabriel Oliver, Neus Inyesta, Carles García Delgado, Manolo Cabellos; l’arquitecte del Brasil, però d’origen català, Joao Vila; na Joana M. Roca; etc). Anàrem fent paquets de cinc exemplars i es començaren a vendre i repartir arreu. La memòria pot enganyar-me, però entre els més actius venedors del llibre perseguit pel TOP record els germans Noguera Vizcaíno (en Pere i en Gabriel), en Bernat Homar (aleshores director d’un grup de teatre afeccionat), na Neus Santaner (actual dirigent de l’STEI), l’amic del PCE Jaume Bonnín, diverses agrupacions del PSUC principatí que havia conegut en el temps que havia treballat a la llibreria l’Ull de Vidre, membres dels grups Comunismo i Lluita de Classes (de Barcelona i Menorca), i l’amic J. Martínez Alier, de l’Editorial Ruedo Ibérico, el qual, en assabentar-se de la persecució contra el meu llibre, m’escrigué des de París (carta del 28 de juny de 1974) dient-me:

“Estimat Miquel:

‘Uns amics m’han fet arribar a aquesta adreça [Ruedo Ibérico. 6, rue de Latran, París 5] uns cinc llibres teus, que he llegit amb molt d’interès. M’agrada molt. Si està prohibit del tot, com em sembla que ho està, potser et seria útil posar-te en contacte amb les Edicions Catalanes de París, 18 rue Jobbé-Duval, París 15.

‘Tinc notícies que Ruedo Ibérico prepara un número dels Cuadernos dedicat a la censura a Espanya, i especificament a la censura sota el govern Arias Navarro i el tàndem Pío Cabanillas-Ricardo de la Cierva. No et dono més detalls perquè no els sé tots, i perquè no em sembla apropiat fer-ho per carta. Penso que si poguessis fer un article (en català) sobre el teu llibre, el premi, la prohibició, el procés judicial, etc., aniria molt bé a aquest número i donaria una contribució illenca molt honorable.

‘Una abraçada.

‘J. Martínez Alier (París)”.

En el fons, vist amb perspectiva, el Tribunal d’Ordre Públic (TOP) quasi en va fer un favor en processar-me per La guerra just acaba de començar ! El llibre s’exhaurí en poques setmanes

El que sí record, ara que han passat els anys, és que aquest sistema de lluita contra la repressió político-cultural funcionà a la perfecció. En el fons, vist amb perspectiva, el Tribunal d’Ordre Públic (TOP) quasi en va fer un favor en processar-me per La guerra just acaba de començar ! El llibre s’exhaurí en poques setmanes i, sense por d’exagerar, esdevingué un petit mite de la resistència cultural d’aquells anys tenebrosos. Militants del PCE (el PSOE no existia encara, almenys nosaltres, els lluitadors d’aquells anys, no el trobàvem per part ni banda) del tipus Jaume Bonnín, es comportaren molt dignament, venent un llibre que (basta llegir alguna de les narracions) no anava gaire en la línia de renúncies i claudicacions davant la burgesia que Carrillo defensava en aquell moment.

En Jaume Bonnín, des de Cartagena, on complia el servei militar, m´havia escrit, de seguida de llegir el llibre (carta del 16 de març de 1974) el següent, emocionat:

“Cartagena, 16-III-74

‘Estimat amic:

‘He rebut el teu darrer llibre. Gràcies. L’he llegit tot d’una tirada, al sol, assegut a la coberta. Acabàvem d’arribar de fer um tomb amb el vaixell de dos dies i ha estat una sorpresa molt agradable.

‘L’he llegit aviat i el tornaré a llegir encara. Ara ja més tranquil. M’ha parescut magnífic. Sobretot des d’un punt de vista estilístic. Ideologicament sorgeixen les diferències, que quan escrigueres el llibre em semblen més grosses que el que darrerament pensava.

‘No les vull discutir aquí perquè no és el mitjà més adequat. Ja hi haurà temps de fer-ho. Així i tot voldria dir-te que em sembla que prens una actitud molt pessimista cap a la gent de Ciutat. Efectivament són la genteta que contes, però no creus que no hi ha res més?

… ‘He mostrat un parell de coses a uns companys. Hi ha hagut una incredulitat total respecte a que fos un text publicat legalment. La veritat es que, a pesar de tots els ‘peròs’ que t’hi posaré, és el document més fort que he llegit mai damunt la influència del feixisme a l’Illa, damunt la nostra gent. Un dels companys és de l’Opus. Vaig xerrar un dia amb ell i és d’una tal manera reaccionari que no m’arrib a creure que xerri seriosament. Segons ell a l’Opus el consideren ‘progresista’. Per a nosaltres no hi hauria paraules per a situar-lo. Tot el que els preocupa és una mena de salvació metafísica i estranya per a unes minories selectes econòmicament i socialment. L’hi he fet llegir un parell de retxes [de La guerra just acaba de començar ] i no se’n podia avenir.

‘Poca cosa més per ara. Et tornaré escriure quan hagi rellegit el llibre. Suposo que et durà molts problemes amb tot déu. Sort! Maldament no estiguem del tot d’acord, crec que tots dos provam de lluitar pel mateix.

‘Jaume Bonnín”.

De seguida alçaren veus de crítica en contra d’aquest element “esquerranista i perillós” que, pel seu compte, “s’atrevia a criticar la gloriosa construcció del socialisme tant a l’URSS com en els altres països socialistes”

Però no tohom dins del carrillisme illenc era tan obert culturalment com Jaume Bonnin. Els sectors més endarrerits politicament i culturalment, els més lligats al recent passat feixista, els més compromesos en l’abandonament de la lluita pel socialisme, l’autodeterminació i el leninisme, de seguida alçaren veus de crítica en contra d’aquest element “esquerranista i perillós” que, pel seu compte, “s’atrevia a criticar la gloriosa construcció del socialisme tant a l’URSS com en els altres països ‘socialistes”. Per entendre la ràbia del carrillisme contra La guerra just acaba de començar , cal llegir, per exemple, la narració “La nostra herència”, on, entre moltes d’altres coses, el protagonista del conte demostra que la seva herència cultural no té res a veure amb el pretès “socialisme” de les castes parasitàries de l’URSS, la nova burgesia “roja” que viuen de la plus-vàlua popular com a vulgars capitalistes disfressats amb la bandera del proletariat universal. Però, com dèiem de bon començament, les actituds favorables al llibre, tant a nivell de premsa diària com a nivell de venda personal directa i militant, sobrepassaren en tot moment l’estret dogmatisme carrillista. Els ajuts de tothom foren inabastables. La solidaritat, de primera, sense que es pugui posar cap emperò. Quan la Brigada Social va trucar el timbre de ca meva amb l’ordre de segrest del llibre, es va adonar que… ja no n’hi havia cap ni un! En pocs dies tots els exemplars havien estat distribuïts i venuts, tant a les Illes com a la resta de Països Catalans, l’Estat i l’estranger. Hagueren de menjar morena, els agents de la dictadura. Els hi havíem fet la punyeta! Amb els companys, el recordat Guillem Oliver, en Joan Vilà, i altres amics d’aquella època de lluites i esperances, ho anàrem a celebrar. Mai no havíem cantat les cançons de la resistència amb tanta alegria i fervor! Eren poques les alegries que teníem els antifeixistes; i aquella, vèncer les disposicions de la dictadura, aconseguir que el segrest del llibre no es fes efectiu, aconseguir distribuir-lo en porques setmanes, ho era, un triomf, un gran triomf de l’antifeixisme i de la cultura mallorquina; i així ho celebràrem.

Les diverses formes experimentals, els nombrosos i imaginatius recursos estilístics emprats per Miquel López Crespí -fragments de documents històrics, retalls de diaris, guies turístiques, entrevistes a gent famosa, collages, repeticions en forma d’estrofes…- avancen tumultuosament per les cents pàgines en les quals els protagonistes, els personatges històrics utilitzats per l’autor, són còmplices i en què cada personatge illenc representa el seu paper en aquest tèrbol teatre del món. (Santiago Miró)

1974: EL TRIBUNAL D’ORDRE PÚBLIC (TOP) FRANQUISTA SEGRESTA LA GUERRA JUST ACABA DE COMENÇAR (III)

Xim Rada, responsable de les pàgines culturals del Diari de Mallorca , coneixia la importància de parlar d’un llibre represaliat, i, dins les seves possibilitats, malgrat la manca de llibertat d’expressió que imposava el franquisme, també havia escrit favorablement de La guerra just acaba de començar . Deia en el seu article l’amic Xim Rada: “Libro interesante éste de López Crespí, entre otras cosas por el esfuerzo de experimentación que representa y por el interés ques despierta el resultado obtenido con multitud de diversos materiales de todas las procedencias… El resultado es aceptable y una nueva forma de narrar y decir las cosas se inscribe en la narrativa mallorquina. Las narraciones de Miquel López Crespí nos ponen delante de una cara poco conocida de la Mallorca actual. Detrás del carnaval barato del turismo, detrás de la alienación de unos nuevos ricos que ni quieren ni han querido preocuparse por la tierra que pisan, hay todo un mundo subterráneo que pugna por hacerse presente. La otra cara de las purpurinas y las pomposas declamaciones es un pueblo que intenta rehacerse. Para conseguir dar noticia de todo esto, López Crespí se sirve de toda clase de materiales y de cualquier técnica literaria que sea útil para su intento. La literatura, pues, es utilizada por López Crespí como forma de comunicación, el experimento a nivel puramente formal -es un libro, también, en cierta medida, experimental- está totalmente supeditado a esta intención del autor. Difícil en estos tiempos hacerse cómplice de unos personajes. El eco, llegado de cualquier parte del mundo -de aquí mismo, de donde sea-, rompe la coartada donde el escritor había intentado esconderse y queda otra vez, presente, una realidad sin ninguna posibilidad de huida”.

I, des de les pàgines del diari Última Hora , Santiago Miró, aleshores periodista compromès en la lluita per la llibertat del nostre poble, el qual, denunciant la corrupció feixista i capitalista a les Illes, resaltava sempre els aspectes més punyents i compromesos de la nostra cultura, escrivia:

“Per a Miquel López Crespí, la literatura mai no ha estat un fi en si mateixa sinó un medi. Nascut a sa Pobla fa vint-i-set hiverns, s’ha servit de la ploma per a enfrontar-se amb les “institucions” culturals, no per aconseguir un augment de la seva audiència de forma paternalista. Com tot escriptor crucificat pels clans culturals dels capitalisme, Crespí ha emprat els mitjans propis dels sistema per arribar a la confrontació: els premis literaris. A preu fet (Premi Llorenç Riber), Final d’una història (Premi Joan Ballester 1972), Ara, a qui toca? (Premi de Teatre Carles Arniches 1972). Però, una vegada publicats, els llibres de narracions de Crespí no serveixen per a delectació mentre s’assaboreix una tassa de te o de cafè o mentre es fan filigranes amb el fum d’una cigarreta made in USA. La literatura de López Crespí deixa sempre un mal sabor de boca en els paladars burgesos i certa dosi de ressentiment en els cors massa acostumats a l’encens.

‘Serveixin aquestes línies introductòries per endinsar-nos en la crítica d’aquest nou llibre publicat en la col.lecció “Gavilans”: La guerra just acaba de començar (Premi de narrativa “Ciutat de Manacor” 1973). [En el jurat que concedí aquest important guardó dels anys setanta: Blai Bonet, Josep Melià, Manuel Vázquez Montalbán, Lluís Díaz-Plaja i Antoni Serra]. Aquest [ La guerra just acaba de començar ] no és un llibre per a la polèmica, tampoc un llibre que convidi a la reflexió. Aquest és un llibre-fusell que provoca directament el lector sense donar-li temps per a reaccionar. “Ciutat és un gran camp de concentració -llegim en el capítol “La ciutat torna…”- vigilat pels nord-americans. Des del Puig Major a la badia de Palma, vigilen els al.lotells de la sisena flota. Un excombatent del Vietnam vomita la seva bilis a un racó del carrer d’Apuntadors. Mentrestant ens mirem desesperançats mentre esperam que truqui a casa la policia política del dictador. Aquí no se salva ni Dios, escrivia Blas de Otero, i tenia tota la raó del món”.

‘De veritat no es pot acabar de llegir aquestes narracions i mirar, després, amb els mateixos ulls, com si res no s’hagués esdevingut, aquesta illa nostra, sofisticada, on “set milions d’ametlers, dempeus, feliços, saluden la meravellosa primavera que s’apropa…, estimada terra nostra, alliberada finalment dels seus pesants monuments de bronze, Vies Romes, arcs de triomf… avingudes del silenci, rius de boques closes, exèrcits d’hotels armats de metralladores, avions plens de turistes esdevinguts cruels bombarders B-52 portadors del napalm que ha destruït les cinc illes, tota la terra, aquesta la nostra, petita pàtria enmig de la mar”.

‘Les diverses formes experimentals, els nombrosos i imaginatius recursos estilístics emprats per Miquel López Crespí -fragments de documents històrics, retalls de diaris, guies turístiques, entrevistes a gent famosa, collages, repeticions en forma d’estrofes…- avancen tumultuosament per les cents pàgines en les quals els protagonistes, els personatges històrics utilitzats per l’autor, són còmplices i en què cada personatge illenc representa el seu paper en aquest tèrbol teatre del món. ‘Algú podria criticar un excessiva utilització de la tècnica del collage en La guerra just acaba de començar . Són “critiques” que no importen gaire a López Crespí, obsessionat a descobrir al lector la realitat d’una illa que estima fora mida. És per això que l’autor renuncia a efectes i formes calidoscòpiques i s’estima més mostrar la realitat purament i planerament. Per aconseguir els seus objectius, l’escriptor se serveix d’un estil àgil i directe, d’una psicologia popular capaç de fer entendre els gestos més insignificants, d’una experiència i uns coneixements que fan que res del llibre que ens ocupa sigui inventat. Miquel López Crespí no ha començant cap guerra, simplement descriu la que mai no ha finit. Segurament els tres capítols finals, els titulats “Passa que…”, “Matí de feina” i “Fugir” siguin, sens dubte, els més aconseguits i els que més il.lustren el que dèiem. (Santiago Miró. Arte i participación. Diari Última Hora , 29 de març de 1974)”.

1974: EL TRIBUNAL D’ORDRE PÚBLIC (TOP) FRANQUISTA SEGRESTA LA GUERRA JUST ACABA DE COMENÇAR (i IV)

En definitiva, la batalla contra la dictadura i per la llibertat d’expressió portada a terme l’any 1974 a ran del meu processament per part del TOP (Tribunal d’Ordre Públic feixista) havia estat un gran èxit. Ben cert que encara existia la possibilitat d’anar a judici, ser condemnat per la munió de jutges feixistes que ens oprimien, ingressar a la presó… Tot això era possible, evidentment. Però el cert, el que de veritat ens importava en aquells moments, era que el llibre ( La guerra just acaba de començar ) s’havia “salvat” (no era en mans de la brigada social), havia estat distribuït amb molt d’èxit i tothom -dins dels cercles d’iniciats d’aleshores- el llegia i comentava, uns favorablement altres desvaforablement (aquests darrers, el carrilistes illencs, com hem explicat en el capítol anterior).

La premsa també ajudava a la seva manera i, dels ajuts rebuts tant pel Diari de Mallorca (l’amic Xim Rada) com per part de l’ Última Hora (Antoni Serra, Antònia Ordinas, Pepín Tous, Santi Miró, etc, etc), no em puc queixar. Malgrat totes les dificultats explicades, aconseguírem presentar el llibre en el soterrani de la llibreria Tous (un dels nuclis més importants de la resistència antifeixista dels anys setanta) dia setze d’abril de 1974. S’encarregà de fer-ne els honors l’escriptor Antoni Serra. La crònica d’aquell acte antifranquista (en aquell temps, una cosa tan senzilla com presentar una obra esdevenia una acte de protesta antirègim) publicada en el diari Última Hora deia, entre altres coses:

“Antoni Serra incluyó el libro de López Crespí en el contexto de revisión ideológica que tiene lugar entre los jóvenes autores mallorquines a partir de finales de los años sesenta. Revisión que va llevando a posiciones compromedtidas y avanzadas a intelectuales desligados de la creación literaria, como pueden ser los profesionales que últimamente se cuestionan su inserción en la sociedad y el destino y validez de sus trabajos.

‘ La guerra just acaba de començar es más que nada una expresión y una reflexión sobre toda esa amplia gama de problemas -tanto personales como colectivos- que han hecho que una serie de trabajadores de la cultura pusiesen en cuestión muchas de las ideas culturales segregadas por las clases dominantes y sus servidores intelectuales, tenidas hasta ahora por inmutables.

‘Antoni Serra continuó luego hablando de los problemas que afectan a los escritores mallorquines, desde el ya crónico subdesarrollo y conservadurismo cultural, hasta la falta de amplios medios de trabajo y discusión, pasando por una falta total de crítica mínimamente seria y preparada, etc., que hacen aún más difícil la tarea del narrador o novelista mallorquín que no esté inserto o se resista a insertarse en los corsés habituales.

‘El presentador añadió también algo sobre la manera con que el público lector ha acogido este último libro de López Crespí. Acogida -dijo Serra- que puede esquematizarse en dos posiciones totalmente antagónicas: defensores a ultranza y enemigos acérrimos.

‘En resumen, pudimos sacar la conclusión de que la labor del escritor que se planteara la literatura como medio eminentemente comunicativo y de lucha ideológica -haciendo caso omiso a modas literarias y tertulia estéril- era bastante difícil y expuesta a muchos embates”.

L’article (“Presentación en Librería Tous del libro de M. López Crespí La guerra just acaba de començar ) acabava amb aquestes paraules: “Una nueva problemática, pues, la de M. López Crespí, que se inserta con sus particularidades específicas en el amplio mosaico de narradores que las islas están ofreciendo en esta década del setenta”.

Tot “normal”. En definitiva, res no ens venia de nou d’ençà que feia molts d’anys optàrem per la via de l’art (narrativa, teatre, poesia) i de lluita contra la bàrbara dictadura de la burgesia feixista que ens oprimia. Nosaltres no érem funcionaris del règim, rendistes, advocats a sou del “Movimiento”, fills de generals o de terratinents desenfeinats, per a concebre la literatura com una dedicació “exquisida” apta tan sols per a produir “bellesa”. Amb només vint anys a coll, i fills dels vençuts com érem, el mínim que esperàvem de l’art era que ajudàs a formar -almenys!- un home i una dona noves, allunyats de la putrefacció cultural del capitalisme i de totes les seves lacres socials (misèria, explotació econòmica, alienació cultural, etc, etc). Per això, d’ençà els anys seixanta, quan (el 1969) començàrem a escriure en els diaris de Ciutat, el que de veritat ens colpejava la ment era tot allò que tractava de la necessària implicació de l’art en el canvi espiritual de les persones. A començaments dels anys setanta (servam l’article, però la data ja resta esborrada pel pas implacable del temps!) escrivíem al suplement de Cultura de Diario de Mallorca dins d’aquesta línia (“La ‘neutralitat’ en l’art”):

“A vegades, quan es fa referència a l’obra artística, se sol oblidar la ideologia que reflecteix la ideologia de la qual parteix -aquesta és una feina encomanada als gasetillers elitistes especialitzats en el camuflatge del reaccionarisme artístic de les obres que expressen els ‘valors’ (estètics, polítics, vitals) de la seva classe”. I, més endavant, matisant una mica més, afegíem: “La ideologia empirista defensa en un dels seus aspectes una pretesa no-ideologia, és a dir, una aparent ‘neutralitat’ respecte a problemes exteriors a l’art -entès com a cau tancat dins ell mateix-, sense acceptar ni entendre que aquest silenci davant el món implica ja una presa de posició. Una presa de posició i un combat precisament contra els corrents progressistes dins l’art. Aquesta ideologia empirista és la que ha ‘soldat’ molts dels artistes conceptuals al sistema de valors de les classes dominants, essent d’aquesta manera integrats i digerits sense gaire més problemes”.

L’article era llarg, però si en reproduïm un altre fragment, potser ens adonem de per on anaven ja els tirs de les nostres crítiques fa exactament vint-i-cinc anys. Escrivíem, contra els que negaven la necessària implicació de l’intel.lectual amb la problemàtica del món: “En la societat actual, l’art és tolerat perquè hom suposa que és mentida i es converteix en intolerable quan hom s’adona que és veritat… La posició de tots aquests defensors de la ‘neutralitat i incomunicació en l’art’, han ajudat, com passa sovint amb les decisions monstruosament repressives, a la presa de consciència de la posició contrària: la voluntat de ser un dins el món, implicat en la seva realitat i en la seva lluita. Naturalment, per a un art que vagi per aquest camí, les coses no es presenten fàcils: el boicot, l’insult i el silenci hi són, talment pedrades contra la vida. Aquest art nou sap que ha de lluitar contra les idees estètiques dominants, recordant sempre, com deia Brecht oportunament, que les idees dominants en un camp de la societat són sempre, mentre les coses no canviïn, idees de la classe que domina”.

Aquestes paraules, que tenien a veure amb el món de la pintura, l’escultura, l’experimentació artística en tots els camps, els fèiem ben nostres, aplicant-los a la literatura (poesia, teatre, novel.la). L’any setanta-dos parlàvem del boicot, el silenci, l’insult contra el creador que volgués rompre els motlles culturals de la burgesia i els seus servils. Però havíem guanyat la guerra a la brigada social en el cas del llibre que guanyà el “Ciutat de Manacor 1973” ( La guerra just acaba de començar ). Érem molt joves i teníem una fe il.limitada en la capacitat de revolta i transformació del nostre poble. Sabíem a la perfecció on romania l’enemic, què predicava, qui tenia a les seves ordres, quines màscares culturals emprava per a difondre les seves idees. Evidentment, als vint anys -ni als noranta!- no es pot romandre a la trinxera del contrari. El compromís obra-vida de l’artista, la necessitat de crear un art subversiu no assimilable pel sistema, útil per a la construcció d’una consciència nacional-popular en el camí de la societat sense classes socials, en el camí de les llibertats nacionals de Catalunya, ens impel.lia endavant. En aquesta tasca estam encara, malgrat batalles perdudes i companys caiguts en tots els entreforcs dels camins.

Miquel López Crespí

