I si reprenem el bloc?

Veig que des de l’última entrada-entrada –la de l’1 de gener amb les lectures del 2023 no compta– ha passat gairebé un any, un fet que, sens dubte, posa de manifest que han estat gairebé tres-cents seixanta-cinc dies de canvis, de noves rutines, de noves obligacions, de noves coneixences i de pèrdues de tot tipus. Entre aquestes pèrdues, fins i tot, hi ha la de la calma per poder escriure al bloc sense sentir-me tan malament.

Ara que el curs 2023-2024 és a punt de finir (tot i que toca posar ja un ull al 2024-2025, que començarà amb força) i que venen uns dies de relativa tranquil·litat, m’agradaria reprendre-hi l’escriptura, ni que siga a mode d’entrenament. Què hi tinc a dir? En realitat, poca cosa; ara bé, no està de més tornar a posar en ordre les vagues idees caòtiques que passen pel cap, fixar moments en la consciència que la voràgine de la immediatesa no permet amb la freqüència desitjada o exorcitzar (mals) pensaments per mitjà d’humils pretensions literàries. Però, sobretot, tornar a pràcticar la vella fórmula de subjecte-verb-complements, subjecte-verb-complements, subjecte-verb-complements, ara que estem a les portes de complir els tres lustres d’aquesta plataforma.