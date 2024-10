Em dic Carla i soc de Bufali

–Em dic Carla i soc de Bufali.

Vaig llegir aquell missatge amb una alegria (pre)adolescent inusual. La xica que m’agradava em responia el primer dels SMS enviats. Tot va començar el cap de setmana anterior, a casa d’un amic, just uns minuts abans que començàrem a veure una pel·lícula: «Qui és eixa xica rossa dels ulls blaus de la foto que va a la teua classe?», tot assenyalant la llum que aportava a la imatge. «Eixa? Una… T’agrada?» «Home, és molt bonica, és molt guapa! No me’n donaries el mòbil per a conéixer-nos?» «Va, anem a vore la pel·lícula» «Va, dona-me’l! No li dic que me l’has donat tu!», i crec recordar que me’l va donar en aquell instant, i el vaig guardar sense nom perquè es negava a dir-me’l, «demana-li’l, a vore si te’l diu ella». Vam veure la pel·lícula, la Banda del patio, però el meu cap ja no estava en l’animació.

Dimecres següent –que sempre he pensat que era 25 de setembre, però que, totes les vegades que hi he mirat, he descobert que la coincidència entre número i dia de la setmana era impossible (o 22 de setembre o 29 de setembre)–, mentre un amic i jo menjàvem pipes en un portal, li vaig escriure un text amb barreja d’atreviment, d’ignorància i d’idiotesa: «Hola, t’he vist en una foto i m’has semblat molt guapa. Com et diuen?». I després de no sé quantes perdudes, va contestar això:

Sembla que ella i ell eren còmplices de la presa de pèl i havien decidit gastar-me una broma. La suposada Carla de Bufali i jo vam intercanviar un parell de missatges més, i ho vam deixar córrer pel seu desinterés. Tot va quedar en aquell 25 (22 o 29?) de setembre, quan el curs de 2n d’ESO arrancava. I no seria fins al febrer següent que tornaríem a establir contacte: aquesta vegada, sorprenentment i per a la meua alegria (pre)adolescent inusual, va ser ella qui em va parlar. I vam seguir parlant. I vam parlar més. I ens enviàvem cartes, amb fotos i polseres. I xarràvem. I ens telefonàvem. I el mes d’abril va venir a l’Olleria, i amb el meu atreviment, la meua ignorància i la meua idiotesa, en l’aparador d’una antiga botiga de roba de nom gastronòmic, ens vam presentar, i vaig fer acudits roïníssims per evitar els nervis, i ella em va semblar molt més guapa del que ja m’havia semblat; em va semblar la xica més guapa que mai no havia vist en la meua curta vida de (pre)adolescent. I vam seguir xarrant, i vam començar a eixir junts (que és el que es feia abans: demanar per eixir junts, i si deia que sí, ja està, eixíem junts. I ja estàvem eixint junts, ja érem noviets), i el mes de juny, quan ella va anar a casa de la seua amiga de l’Olleria i jo vaig tornar del viatge de fi de curs, ella –jo, ja ho he dit, estava ple d’atreviment, d’ignorància i d’idiotesa, però en aquella ocasió em va mancar la primera qualitat i vaig tirar d’ignorància i d’idiotesa– em va besar, em va fer el primer bes que m’havia fet mai una xica, i… i vaig estar uns dies en un núvol.

Han passat anys, molts anys, i han passat moltes coses pel mig (i no, no és una referència al poeta); he enyorat molt aquella època, en què vaig ser molt feliç. Que sí, que el temps i la seua indulgència i tal i tal altre, però que vaig ser molt feliç. És cert que ara –que sempre, des d’aleshores– hi pense i descobrisc que, efectivament, era un ignorant i un idiota, per haver deixat passar aquell exprés de Pere Calders, que ens haguérem pogut estalviar maldecaps i preocupacions i…

El passat 22, 25 o 29 de setembre va fer vint anys d’aquell primer missatge. D’aquests vint anys, n’he passat setze maleint-me i trobant-la a faltar, pensant com hauria estat la vida amb ella, imaginant com hauríem viscut la vida d’estudiants, somiant com hauríem passat els caps de setmana i els aniversaris de cadascú, vivint en la ment com hauríem fet front a la pandèmia. Però importa el present, importa l’ara, que és on construïm les bases i els pilars per a l’esdevenidor. I ja fa més d’un any que visc en el present, en l’ara, en la construcció constant de bases i de pilars. Per això, hui, que fa 33 anys, simplement vull escriure-li aquesta entrada per desitjar-li el millor, per recordar-li que, sempre que mire a un costat o a un altre, m’hi tindrà, per fer-li saber que l’estime amb tota l’estima acumulada al llarg dels setze anys (i més, molt més), per demanar-li que no se’n vaja mai i per avançar-li que, en arribar a casa, l’abraçaré fins que em diga prou. Ella, que ni es diu Carla ni és de Bufali. Ella… Sara.