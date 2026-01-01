01-01-2025 / 31-12-2025

Un any més, ací penge el llistat de lectures realitzades (algunes per plaer; altres per temes laborals i/o acadèmics) entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2025. Són bastants més que l’any passat; de fet, ix a més d’una per setmana, cosa que marca una fita personal. Aconseguirem superar-la l’any que ve?
- Coconut, de Kopano Matlwa
- El Comte Arnau, de Joan Maragall
- El Comte Arnau, de Josep M. de Sagarra
- Arnau, de Rodolf Sirera
- Tant és, d’Agota Kristof
- Insomni, de Salvador Ortells
- Aigua passada, de Kopano Matlwa
- Dibuixos estranys, d’Uketsu
- Arran de gel, de Marc Granell
- El jo que no mor, de Ferran Torrent
- El filatelista, de Nicolas Feuz
- Cavall, atleta, ocell, de Manuel Baixauli
- Primera lliçó sobre Vicent Andrés Estellés, de Ferran Carbó i Jordi Oviedo
- Envia nudes, de Saba Sams
- La mort d’Ivan Ilitx, de Lleó Tolstoi
- Ora maritima, de Vicent Andrés Estellés
- Dràcula, de Bram Stoker
- En carn i ossos, de Núria Cadenes
- El matí de la Sega, de Suzanne Collins
- Yeguas exhaustas, de Bibiana Collado
- La passada a l’espai, de Manuel Vidal
- Un gat negre al jardí, d’Irene Zurrón
- Mal d’escola, de Daniel Pennac
- Proejant el temps, de Rafael Roca
- A contrapel, de Bel Olid
- Gràcies per la propina, de Ferran Torrent
- L’esdeveniment, d’Annie Ernaux
- La vida en l’abisme, de Ferran Torrent
- Júlia, d’Isabel-Clara Simó
- La dona forta, de Maria Beneyto
- Te siguen, de Belén Gopegui
- Casas extrañas, d’Uketsu
- Com un batec en un micròfon, de Clara Queraltó
- Les petites vampires, de Maria Guasch
- Al bosc vermell, un cavall fuig, de Marta Soldado
- La mala reputació, de Bel Olid
- La lista de invitados, de Lucy Foley
- Feminisme de butxaca, de Bel Olid
- Les heroïnes contraataquen, de Bel Olid
- Suite de València, de Marisol González
- Ingrata pàtria, de Martí Domínguez
- La mestra, de Víctor G. Labrado
- La pell freda, d’Albert Sánchez Piñol
- El susurro del fuego, de Javier Castillo
- La loteria i altres contes, de Shirley Jackson
- Una cançó de pluja, de Joan-Lluís Lluís
- Mandíbula afilada, de Carles Alberola
- Qui salva una vida, de Núria Cadenes
- El professor, de Frank McCourt
- El vampiro, de John W. Polidori
- Regala’m esta nit, de Carles Alberola
- Guilleries, de Ferran Garcia
- Panza de burro, d’Andrea Abreu