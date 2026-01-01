Blocs de VilaWeb

01-01-2025 / 31-12-2025

Un any més, ací penge el llistat de lectures realitzades (algunes per plaer; altres per temes laborals i/o acadèmics) entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2025. Són bastants més que l’any passat; de fet, ix a més d’una per setmana, cosa que marca una fita personal. Aconseguirem superar-la l’any que ve?

  • Coconut, de Kopano Matlwa
  • El Comte Arnau, de Joan Maragall
  • El Comte Arnau, de Josep M. de Sagarra
  • Arnau, de Rodolf Sirera
  • Tant és, d’Agota Kristof
  • Insomni, de Salvador Ortells
  • Aigua passada, de Kopano Matlwa
  • Dibuixos estranys, d’Uketsu
  • Arran de gel, de Marc Granell
  • El jo que no mor, de Ferran Torrent
  • El filatelista, de Nicolas Feuz
  • Cavall, atleta, ocell, de Manuel Baixauli
  • Primera lliçó sobre Vicent Andrés Estellés, de Ferran Carbó i Jordi Oviedo
  • Envia nudes, de Saba Sams
  • La mort d’Ivan Ilitx, de Lleó Tolstoi
  • Ora maritima, de Vicent Andrés Estellés
  • Dràcula, de Bram Stoker
  • En carn i ossos, de Núria Cadenes
  • El matí de la Sega, de Suzanne Collins
  • Yeguas exhaustas, de Bibiana Collado
  • La passada a l’espai, de Manuel Vidal
  • Un gat negre al jardí, d’Irene Zurrón
  • Mal d’escola, de Daniel Pennac
  • Proejant el temps, de Rafael Roca
  • A contrapel, de Bel Olid
  • Gràcies per la propina, de Ferran Torrent
  • L’esdeveniment, d’Annie Ernaux
  • La vida en l’abisme, de Ferran Torrent
  • Júlia, d’Isabel-Clara Simó
  • La dona forta, de Maria Beneyto
  • Te siguen, de Belén Gopegui
  • Casas extrañas, d’Uketsu
  • Com un batec en un micròfon, de Clara Queraltó
  • Les petites vampires, de Maria Guasch
  • Al bosc vermell, un cavall fuig, de Marta Soldado
  • La mala reputació, de Bel Olid
  • La lista de invitados, de Lucy Foley
  • Feminisme de butxaca, de Bel Olid
  • Les heroïnes contraataquen, de Bel Olid
  • Suite de València, de Marisol González
  • Ingrata pàtria, de Martí Domínguez
  • La mestra, de Víctor G. Labrado
  • La pell freda, d’Albert Sánchez Piñol
  • El susurro del fuego, de Javier Castillo
  • La loteria i altres contes, de Shirley Jackson
  • Una cançó de pluja, de Joan-Lluís Lluís
  • Mandíbula afilada, de Carles Alberola
  • Qui salva una vida, de Núria Cadenes
  • El professor, de Frank McCourt
  • El vampiro, de John W. Polidori
  • Al bosc vermell, un cavall fuig, de Marta Soldado
  • Regala’m esta nit, de Carles Alberola
  • Guilleries, de Ferran Garcia
  • Panza de burro, d’Andrea Abreu

