Un nou inici cap a l’autonomia

Tornar a viure sola m’ha permès assolir nous reptes.

Ara, durant l’estiu, tinc la companyia de la meva mare,

però a partir del setembre tot canviarà.

Menjar i dormir quan em ve de gust.

Organitzar el meu dia a dia com vulgui.

I, sobretot, poder sortir, encara que sigui només perquè em toqui l’aire,

ja que he aconseguit per primera vegada obrir amb clau.

Aquella clau és la clau per a la felicitat.

La clau que obre el pany equival a una petita acció que m’omple de satisfacció.

Petits gestos com obrir una porta em permeten gaudir d’una qualitat de vida que mai havia imaginat poder aconseguir.

La vida sola i cada dia més autònoma m’atrau molt,

i alhora m’espanta no per por, sinó per excitació.

Aquesta excitació serà l’empenta per continuar fent coses noves i extraordinàries per mi,

coses que em donaran la vida fins que la meva salut m’ho permeti.

Salut!