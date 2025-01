Reflexions sobre el llibre “Si m’ho permeteu”

Fa poc he començat a llegir el llibre “Si m’ho permeteu” de Josep Maria Virgili i Ortiga, catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Es tracta d’un text escrit d’una manera molt entenedora i amena, i inclou tant l’experiència de l’autor en la docència com l’anàlisi lèxica del català; fins i tot, explica el desenvolupament de les paraules i com hem anat a emprar-les al llarg del temps. Doncs aquí voldria destacar uns aspectes d’allò més interessants de la primera part del llibre (més endavant, pot ser que publiqui una altra entrada amb unes reflexions sobre la segona part).

Primer de tot, donem una mica de context. Ja se sap que darrerament el català està molt influenciat pel castellà. De fet, “el procés de castellanització va començar cap al segle XVI, així que el català va esdevenir una llengua subordinada al castellà”. En principi, “els autors dels diccionaris antics no percebien que aquesta subordinació representés cap perill”, cosa que ha permès que s’hi introduïssin molts castellanismes. Lamentablement, aquest fenomen ha anat empitjorant: “els diccionaris moderns no sols no van esmenar els antics, sinó que van acceptar cada vegada més castellanismes”. A més a més, el mateix Virgili i Ortiga afegeix: “L’entrada de castellanismes no enriqueix pas la llengua, sinó que l’empobreix perquè bandeja tota una riquesa de mots que fins ara teníem”. De fet, em sembla absurd que hàgim d’emprar mots estrangers quan en la nostra llengua ja tenim paraules adients per a expressar els mateixos conceptes.

Així i tot, per sort, encara hi ha molts parlants genuïns, els quals s’expressen en català autèntic. Per això, encara hi ha esperança que el català sobrevisqui.

Per l’altra banda, “també el castellà ha pres, al llarg de la història, tota una colla de mots catalans. En alguns casos, són mots que el català havia pres prèviament d’altres llengües”. Es veu, doncs, com les llengües tendeixen a barrejar-se en entrar en contacte les unes amb les altres. Trobo que és un fet d’allò més interessant, que cal tenir en compte si hom vol entendre l’origen de certes paraules.

Ara, si volem filar prim, us presento uns exemples de paraules esmentades en el llibre i que creia erròniament que eren correctes a còpia de sentir-les en els mitjans de comunicació catalans.

• “No em dona la gana” es diu “no em rota”. La primera frase és un calc del castellà, mentre que la segona pertany al català genuí. Curiosament, a la sèrie de 3Cat Com si fos ahir sí que fan servir l’expressió catalana correcta —per tant, ho aplaudeixo—, però és una excepció en els guions audiovisuals.

• Abans dèiem “el curs que ve”, “la setmana entrant”, “una vila a prop de la meva”, “un familiar acostat”; en fi, hi havia un munt de sinònims que testimoniaven la riquesa del català. En canvi, ara es tendeix a emprar indistintament l’adjectiu “proper”. Malament, molt malament.

• Mots perfectament catalans han canviat de significat: el verb “avorrir”, en català genuí, significa “tenir aversió a algú o a alguna cosa”; en canvi, ara vol dir “embafar-se” o “fastiguejar-se”.

• El verb “seguir” havia estat sempre transitiu (seguir una persona, un vehicle, un criteri, una norma, un camí); ara s’empra indistintament per al significat que sempre havíem expressat amb el verb “continuar”. Per tant, seria millor continuar fent servir el verb “continuar” 🙂

• “L’única cosa” és un calc del castellà; millor dir “la sola cosa”.

• Llevat que sigui el participi de “sentir” (“No he sentit mai aquesta cançó”), “sentit” és un castellanisme; el mot català és “seny”.

• Encara que “endavant” no és pas rebutjable, “avant” és el mot català genuí que hauríem de preferir.

• En lloc de dir “porta tres mesos treballant” o “porta tres mesos a Barcelona”, hauríem de dir “fa tres mesos que treballa” o “fa tres mesos que és a Barcelona”.

En conclusió, molta gent titlla aquest fenomen d’evolució lingüística. Si bé és cert que cada llengua evoluciona a la seva manera i amb el seu ritme, “no podem acceptar que aquesta evolució serveixi d’excusa per a justificar la castellanització del català”. Dit en altres paraules, “no és la mateixa cosa l’evolució natural d’una llengua, l’anomenada evolució interna, amb l’evolució que provoca la subordinada d’una llengua a una altra”. Per culpa d’aquest biaix cognitiu, ens trobem davant a una subordinació servil que converteix la nostra llengua en una “llengua mirall del castellà”.

Espero que tot plegat serveixi com a demostració que el català és una llengua ben viva. Com ja he dit en entrades anteriors, encara som a temps per a salvar el català, si ens esforcem a fer-lo servir cada dia. Tothom hauria de llegir aquest llibre de J. M. Virgili i Ortiga a fi d’entendre a fons la riquesa lèxica i cultural del català.