Realment, la felicitat i la tranquil·litat són sensacions efímeres. No saps mai quant duraran, fins que ensopeguis amb un nou entrebanc. Aquest entrebanc pot ser de tota mena, però el pitjor és el que afecta la teva salut. Així, la vida pot fer-te una mala jugada, i els teus ànims cauen, de sobte, en la més profunda tristesa i desesperació. Ja sé que així és la vida, però deixeu-me opinar que és d’allò més injusta: les persones no haurien de passar uns mals tràngols i, per consegüent, trobar-se la vida capgirada de cop i volta. No ens mereixem aquestes “bromes” de mal gust.
Tot i això, els imprevistos passen, i tant que passen, inevitablement. Llavors és com la vida et cridés: “Vinga, aixeca’t un altre cop!”. Però hi ha vegades que costa aixecar-te, costa molt, i necessites molt de temps per a aconseguir-ho…
De totes maneres, al final, te’n surts amb més experiència i amb més ganes de viure que mai, perquè la vida és només una, i hem de gaudir-ne cada instant. Així, penjats a un fil, hem d’aprofitar cada moment de la nostra vida, perquè la vida mateixa és fràgil i, com un fil, pot trencar-se en qualsevol moment.