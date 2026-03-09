Boja pel català

Una noia amant del català escriu de diferents temes per promoure la llengua

    • Publicat el 9 de març de 2026

    La felicitat efímera

    Què és la felicitat sinó un moment de glòria?

    Un instant fugaç en què et sents invencible.

    Aquell sentiment que et permet assolir l’eufòria.

     

    Però es tracta només d’un moment,

    perquè després tornes amb els peus a terra,

    perquè la vida torna a posar-te a prova

    amb un nou entrebanc,

    amb un nou disgust,

    amb un nou mal tràngol.

     

    Sant tornem-hi!

    Una altra vegada es trenquen il·lusions.

    Un altre cop se cerquen alternatives.

    Carai, no es pot mai estar tranquils!

     

    Per consolar-te et diuen que així és la vida,

    però l’únic que vols és enviar tot a pastar fang.

     

    D’altra banda, si hom no reacciona,

    se n’enfonsarà.

     

    Llavors hi ha qui tira endavant com pot,

    i qui se’n surt de manera brillant i exitosa.

     

    Així i tot, que difícil és ser feliç!

    flor delicada

