La felicitat efímera

Què és la felicitat sinó un moment de glòria?
Un instant fugaç en què et sents invencible.
Aquell sentiment que et permet assolir l’eufòria.
Però es tracta només d’un moment,
perquè després tornes amb els peus a terra,
perquè la vida torna a posar-te a prova
amb un nou entrebanc,
amb un nou disgust,
amb un nou mal tràngol.
Sant tornem-hi!
Una altra vegada es trenquen il·lusions.
Un altre cop se cerquen alternatives.
Carai, no es pot mai estar tranquils!
Per consolar-te et diuen que així és la vida,
però l’únic que vols és enviar tot a pastar fang.
D’altra banda, si hom no reacciona,
se n’enfonsarà.
Llavors hi ha qui tira endavant com pot,
i qui se’n surt de manera brillant i exitosa.
Així i tot, que difícil és ser feliç!
La felicitat és plena de moments
Sí, però llàstima que aquests moments siguin escassos…