Ja hi tornem

És aquell període de l’any quan tot torna a començar. Sembla un segon Cap d’Any: després de les vacances, ben descansats, toca posar-nos les piles i dur a terme els nostres deures.

Per mi el setembre significa un nou inici. De petita, equivalia a un nou any d’escola (quina mandra!); després, corresponia a un nou any acadèmic ple d’estudis interessants; i ara, com que soc autònoma, és el moment en el qual tinc un munt d’idees al cap, i només el temps i la persistència diran si aquestes idees es convertiran en projectes concrets. Dit altrament, és l’hora més adient per a provar noves experiències, llançar-se segons el propi instint i, al cap d’un temps, veure’n les conseqüències i els resultats. Les vacances serveixen per buidar el cap, relaxar-se, reflexionar sobre aspectes importants i, al final, acabar amb energies renovades i ganes de tornar a posar-se a prova.

Per això, endavant les atxes i tornem-hi! Si tenim un somni pendent, és l’hora d’acomplir-lo; i si ja ho hem provat, doncs tornem a intentar-ho una vegada més, perquè l’esperança mai mor.