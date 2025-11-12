Quin goig topar amb noves expressions!

Pel segon any consecutiu, ensenyo català i italià a les noies de la Llar Nova de Mataró (en el meu canal de YouTube podeu veure uns testimonis de les meves classes). No coneixen l’italià, per tant, és fàcil trobar materials per a principiants; però pel que fa al català, com que ja el coneixen, al principi em costava trobar materials entretinguts. Al final, unes persones que pengen vídeos en català en les xarxes socials han sigut una solució vàlida. Gràcies a aquests vídeos, puc crear classes molt més amenes i divertides i alhora descobrir coses noves del català.
A tall d’exemple, sabeu què significa “veure la padrina“? No es tracta d’anar a ca l’àvia per fer-li una visita, ni de bon tros. L’expressió es fa servir quan patim un dolor molt fort. És curiós que l’equivalent italià és “veure els estels”.
A més, quan tenim fred de (o als) peus, no cal cercar una manera per escalfar-los, perquè el que realment sentim és enveja. També en aquest cas, hem de deixar de banda el significat literal de les paraules, ja que ens trobem davant d’una expressió que vol dir “tenir gelosia”.
Una altra expressió que es fa servir sovint és “bufar i fer ampolles“. Serveix per a indicar la senzillesa i la facilitat d’una tasca; però sabíeu que té origen a l’ofici de vidrier, del qual el treball més simple era el de fer ampolles?
Tothom empra l’expressió “tocar el dos” (o, de manera més col·loquial, “fotre el camp”), però sabeu d’on prové? N’hem de buscar l’etimologia a partir de “dos”, forma arcaica de “dors”. Toquem el dors de l’animal de transport quan volem que comenci a avançar. És curiós, oi?
Com a últim exemple, esmentaré l’expressió “fer el préssec“. Tothom sap que és un sinònim de “fer el ridícul”, però potser desconeix que es diu així pel color rosat amb taques vermelles de la fruita, com la cara d’algú quan s’enrogeix.
És clar que he hagut de buscar l’etimologia d’aquestes expressions a Internet, la majoria de les quals es troben a rodamots.cat. El que vull destacar és que a l’hora de preparar les classes i buscar aquesta mena d’informació, jo mateixa continuo aprenent etimologies d’allò més interessants. Sempre he cregut que la llengua catalana té una riquesa inestimable; per això hem de mantenir-la, estimar-la i —per què no?— estudiar-la fins al nostre darrer alè.