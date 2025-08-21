Boja pel català

Una noia amant del català escriu de diferents temes per promoure la llengua

    Publicat el 21 d'agost de 2025

    El sabor de la llibertat

    Avui he tastat la llibertat.
    Té un sabor agredolç:
    vaig al carrer amb compte,
    però alhora oloro l’aire de la ciutat
    d’una manera diferent,
    ja que té gust de llibertat, precisament.

    Regalo un somriure a les persones que s’ho mereixen,
    visito coneguts, la qual cosa els fa molt de goig,
    i al final torno cap a casa,
    obrint-ne les portes amb claus,
    aquelles famoses claus que m’han regalat aquesta llibertat.

    M’adono que la meva vida ha rebut un gir,
    un gir gairebé inesperat,
    que m’obre la porta a nous reptes
    i a encara més ganes de viure.

    Aquesta sensació de llibertat
    em fa creure que gairebé tot és possible.
    Accepto, doncs, aquest repte de bon grat,
    preparada per a fer front a qualsevol entrebanc,
    i començo un nou camí cap a l’autonomia i la felicitat.

