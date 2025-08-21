El sabor de la llibertat

Avui he tastat la llibertat.
Té un sabor agredolç:
vaig al carrer amb compte,
però alhora oloro l’aire de la ciutat
d’una manera diferent,
ja que té gust de llibertat, precisament.
Regalo un somriure a les persones que s’ho mereixen,
visito coneguts, la qual cosa els fa molt de goig,
i al final torno cap a casa,
obrint-ne les portes amb claus,
aquelles famoses claus que m’han regalat aquesta llibertat.
M’adono que la meva vida ha rebut un gir,
un gir gairebé inesperat,
que m’obre la porta a nous reptes
i a encara més ganes de viure.
Aquesta sensació de llibertat
em fa creure que gairebé tot és possible.
Accepto, doncs, aquest repte de bon grat,
preparada per a fer front a qualsevol entrebanc,
i començo un nou camí cap a l’autonomia i la felicitat.