Comença l’estiu, som-hi!

Ja comença l’estiu, i jo acabo d’entrar en una nova etapa de la meva vida. Encara faig els meus voluntariats, incloent-hi nous alumnes, la qual cosa equival a ajudar més gent. La novetat és que l’entrada a l’estiu coincideix amb el meu inici com a creadora de vídeos breus; això em permet donar-me a conèixer millor i autopromocionar-me. La gran majoria d’aquests vídeos són en català (aquí us deixo l’enllaç al meu canal de YouTube). L’objectiu és el de sempre: conscienciar la gent sobre la importància de mantenir el català de manera correcta. Ja he parlat de les errades més freqüents en publicacions anteriors (aquí, aquí i aquí), i continuaré com sigui perquè tothom entengui que parlar català cada dia és fonamental a fi que aquest idioma sobrevisqui.

En tot cas, últimament he escoltat programes radiofònics on aquestes errades no es cometen; a més, hi ha persones amb qui parlo habitualment –ja sigui alumnes, ja sigui amics– que comencen interioritzant la forma correcta de paraules i expressions pròpies del català. Això m’omple de satisfacció i és indicatiu que encara hi ha esperança perquè la lluita pel català surti bé.

Evidentment, ningú no és perfecte, tampoc jo, ja que de vegades se m’escapa algun error. Tanmateix, errar és humà i tothom pot aprendre dels seus errors, si hi ha algú que els corregeix, és clar. Per això en el meu lleure estudio llibres de filòlegs i catedràtics catalans per filar prim i aprofundir alguns aspectes de la llengua.

L’estiu és llarg, així que aprofitem-lo per donar a conèixer el català als altres i a nosaltres mateixos també. Bona feina!