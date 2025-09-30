Benvinguda, tardor!

Ja s’ha acabat el setembre i m’adono que havia abandonat aquest bloc. La meva absència en aquest espai no significa que no estigui bé, ans al contrari. És que no dono l’abast: la meva nova vida m’absorbeix del tot. Entre els voluntariats i les moltes coses que ja puc fer sola, els dies passen volant. Gairebé cada dia aconsegueixo fer una cosa nova i, per més petita i insignificant que pugui semblar, per mi equival a l’assoliment d’un altre repte. Així vaig fent, gaudint d’aquestes petites grans victòries i agraint de l’enorme miracle que és la Vida. Contenta i animada, faig front el dia a dia, expectant altres sorpreses i grans satisfaccions. De totes maneres, us prometo que aviat hi tornaré amb noves entrades relacionades amb la llengua catalana. Seran reflexions i conclusions arran de les lectures sobre la llengua catalana en què dedico el meu temps lliure. Sigueu pacients, aquest bloc anirà per llarg.