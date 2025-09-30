Boja pel català

Una noia amant del català escriu de diferents temes per promoure la llengua

  • Qui soc
  • Català
  • Societat
    • Publicat el 30 de setembre de 2025

    Benvinguda, tardor!

    Ja s’ha acabat el setembre i m’adono que havia abandonat aquest bloc. La meva absència en aquest espai no significa que no estigui bé, ans al contrari. És que no dono l’abast: la meva nova vida m’absorbeix del tot. Entre els voluntariats i les moltes coses que ja puc fer sola, els dies passen volant. Gairebé cada dia aconsegueixo fer una cosa nova i, per més petita i insignificant que pugui semblar, per mi equival a l’assoliment d’un altre repte. Així vaig fent, gaudint d’aquestes petites grans victòries i agraint de l’enorme miracle que és la Vida. Contenta i animada, faig front el dia a dia, expectant altres sorpreses i grans satisfaccions. De totes maneres, us prometo que aviat hi tornaré amb noves entrades relacionades amb la llengua catalana. Seran reflexions i conclusions arran de les lectures sobre la llengua catalana en què dedico el meu temps lliure. Sigueu pacients, aquest bloc anirà per llarg.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Aquesta entrada s'ha publicat dins de Societat | s'ha etiquetat en , , , , per Aliki Zanessis | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent