Vuitanta-nou anys de la mort d’una dona valenta

Foto: de dreta a esquerra: Maria Garcia, Aroma Alonso (filla de Maria), Agustí Alonso (marit de Maria), Floreal Alonso (fill de Maria), i les veïnes seues Rafaela Espejo i Josefa Villa. (Barcelona, ca. 1925)
Aquest divendres 5 de setembre fa 89 anys de la mort violenta de Maria Garcia Sanchis, la miliciana antifeixista assassinada a Manacor per les tropes del feixista italià Comte Rossi. En parlava l’altre dia, quan l’olleriana hauria fet 144 anys.
No sobra dir-ho, encara que parega repetitiu, perquè ella i tots els represaliats pel franquisme a partir del 1939 continuen sense un reconeixement just, digne i merescut. Diumenge mateix farà 86 anys que van afusellar a Paterna Isidro Berenguer Garcia, Vicente Grau Nácher, Joaquín Ferrando Alfonso i Joaquín Perales Castelló. En el cas de Maria Garcia, encara no se sap on en paren les restes