Violència ultra en la “modélica Transición”

Era 12 de març de 1979. Una manifestació de caràcter ecologista ix de la plaça de Sant Agustí de València, i només moure es posa darrere un grup de feixistes amb insults i provocacions. Quan arriben a la llavors plaça del Caudillo, la cosa se n’ix de mare, comencen les agressions als manifestants i, com que planten cara, un dels violents dispara amb una pistola. Hi va haver sort i la cosa va acabar sense ferits de bala (també sense la detenció del pistoler tot i que va desaparéixer de la plaça passant pel costat d’un cotxe de la policia).
L’any 1979, aquells provocadors i agressors d’ideologia feixista portaven “blaveres”. Ara, els successors, com que ja han fet fora dels carrers la quadribarrada, no necessiten ensenyes regionals i duen directament la bandera espanyola, que és la que realment senten com a pròpia i important.
I és així que aquella mal anomenada Batalla de València –una planificada operació contra el nacionalisme valencià amb accions com l’explicada més amunt entre moltíssimes més– va acabar imposant uns símbols subalterns i una concepció de país de tercera divisió regional. Mai més ben dit.
* La manifestació referida al principi és la primera de les agressions esmentades en el reportatge publicat el 1979 a Interviú “Todos los ultras de Valencia” per Xavier Vinader, periodista que es va haver d’exiliar per a evitar la presó a què l’havien condemnat per diversos articles sobre l’extrema dreta. L’article va causar un cert rebombori al poble per alguns noms esmentats.