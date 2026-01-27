Vidriers, disseny i un llibre que no podem deixar perdre

Tapats fins a les orelles vam assistir dissabte passat a la presentació del projecte de llibre “Vidriers de l’Olleria”. Tot i la gelor a la sala aquella de la Casa Santonja, crec que cap dels assistents es va quedar sense captivar per la metòdica, didàctica i assequible explicació de la gènesi i creació d’un treball que va ser mereixedor del VII Premi al Millor TFG de l’IEVA (Desenvolupament i disseny d’un llibre interactiu sobre l’ofici del vidre a l’Olleria).
Però és que a més de l’explicació, l’artefacte publicable en paper resultant de l’esforç de Lara Juan Linares és un compendi que, tal com subratlla, vol mostrar (ho fa) amb tècniques i formes actuals i innovadores un ofici que ens lliga al passat.
Dir que seria un crim que el projecte no passe a paper, per més metafòricament que parlem, pot ser exagerat. Però per ací va la cosa.