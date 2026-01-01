Vídeos pel patrimoni: l’església, el Ravalet i les (pobres!) ermites el 1993

Enguany farà 33 anys que es van gravar les imatges que ara podeu veure tranquil·lament sense moure-vos de la butaca. Són una recopilació d’algun dels treballs videogràfics ingents que va fer Vicent Martí per a guardar en la retina de la memòria espais del nostre poble amb sort (o dissort) diversa.
Hi ha vistes exteriors de l’església de Santa Maria Magdalena, del Ravalet (Casa Roja, Casa del Sacarés, Casa Santonja), i interiors i exteriors de les ermites de Sant Cristòfol i de Sant Joan (antic despoblat del Vint-i-cinc). Un patrimoni valorat més aïnes superficialment.
Més vídeos:
· La Casa Santonja el 1993
· Obres de restauració de l’església de Loreto 1996
· Un passeig per l’Olleria 1996
· Alcavó de les monges (1993 i 1996)
· Festes de l’Olleria (1966). Film recuperat dels pirotècnics Nadal