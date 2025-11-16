Vídeos pel patrimoni: la Casa Santoja de l’Olleria el 1993

El 1993 i alguns anys més, Vicent Martí va dedicar moltes hores a gravar imatges del poble perquè la desaparició de patrimoni (no exclusivament monumental ni material) era una amenaça que guaitava, antiga i golafre. La idea era, si més no, deixar-ne constància si la cosa es malmetia; i, si era possible, que servira per a mostrar-lo en un àmbit divulgatiu malauradament inèdit que permetria –com bé es va demostrar en més d’un cas– fer-lo valdre en una població que l’ignorava perquè no el coneixia.
És a esta fornada de faena discreta que pertany el vídeo ara publicat. Són imatges de la Casa Santonja l’any 1993, en un estat deplorable, que van ajudar a fer obrir els ulls a responsables que no sempre eren conscients de ser-ho.
Ahir, en una sala plena de gent amb ganes de saber, Jovi Vidal ben acompanyat d’Alicia Muñoz va fer una revolada per un procés de recuperació i rehabilitació laboriós que dura dècades. Calia, perquè al valor simbòlic, sentimental, artístic, social… de la casa se li ha d’afegir el de l’esforç no sempre comprés. I de vegades molest per a qui queda en evidència.
Més vídeos publicats (n’hi ha en procés):
· Obres de restauració de l’església de Loreto 1996
· Un passeig per l’Olleria 1996
· Alcavó de les monges (1993 i 1996)
· Festes de l’Olleria (1966). Film recuperat dels pirotècnics Nadal