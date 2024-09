Una Pedra de la Memòria per a l’olleriana Maria Garcia Sanchis

Maria Garcia Sanchis, membre de les Milícies Femenines Antifeixistes, va participar com a cap d’un batalló femení en l’expedició que el capità Albert Bayo va organitzar per a recuperar Mallorca i que va salpar del port de Barcelona el 16 d’agost de 1936. Al cap d’unes setmanes, l’expedició va haver de reembarcar, però a l’illa es van quedar alguns milicians, entre els quals les conegudes com «Les cinc de Mallorca». Totes cinc van ser capturades pels franquistes, que les van torturar, violar i assassinar a Manacor el 5 de setembre de 1936. Una d’elles era Maria Garcia, el cos de la qual encara no s’ha trobat.

Qui era Maria Garcia Sanchis?