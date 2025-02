Una naturista de la (seua) família

Li dic que he localitzat una revista del 1931, amb unes fotografies de naturistes de l’Olleria d’excursió per la serra.

– Segur que hi ha algú la meua família, diu.

I va i resulta que sí, que una de les fotografies és de la seua àvia.

En aquells anys hi havia un moviment naturista destacat, com en altres localitats on s’havien creat ja grups excursionistes lligats a aquesta filosofia de vida. Pròxims al món llibertari i, com el moviment en si, arrasats pels vencedors del 1939.

Tenim constància també de la participació en aquest moviment de Joaquín Albiñana Soler, afusellat el 1939 pels franquistes. Ens en parlà la néta Marta, que explicava el costum de les excursions i esmorzars a la font del Caçador o la de la Salut que feien, costum que ja ens havia comentat el nét de la jove retratada en la revista.

Un altre fil que hauria d’estirar gent amb preparació i capacitat. Qui s’hi anima?