Un dret rifat

L’última volta que vaig parlar amb el metge em va dir que la prova havia eixit bé i no hi havia cap problema. Era una qüestió purament preventiva.

L’home havia mirat les imatges que li havien enviat, les havia interpretades, i havia arribat a la conclusió que allà tot anava com toca i no hi havia res fora de lloc. Gràcies a la seua formació vaig poder exercir el meu dret a l’atenció mèdica. És el que passa: per tal que els drets no siguen sols unes ratlles en uns papers, hi ha d’haver mitjans (humans, materials, formatius…) que els facen exercibles.

Però al nostre país tenim un problema. Els patracols legislatius diuen que jo (per exemple) tinc dret de parlar en el meu idioma (i això ja és un símptoma d’anormalitat: no sé si els anglesos necessiten tindre escrit que poden parlar anglés a Anglaterra). Tinc el dret de parlar en el meu idioma… sempre que l’interlocutor en sàpia (o no diga que no en sap). És a dir, el meu dret depén de la formació (i la voluntat) d’una altra persona; i com que no hi ha cap instrument legal que obligue (ni que siga als que cobren nòmina de l’estat o l’estatut) en aquest aspecte, el dret no deixa de ser una digna aspiració o una rifa. Amb l’agreujant que el “premi” del sorteig si caus en la rifa (segons amb qui entropesses) pot ser tot un conflicte.

Que jo (posem per cas) puga adreçar-me sense haver de canviar de llengua i amb normalitat a qualsevol funcionària, agent uniformat, mestre, tècnica de la ITV… només es pot garantir si l’interlocutor (funcionària, etc.) té l’obligació d’entendre’m. És l’única manera que jo (i qualsevol altre) tinga el dret assegurat. Que no ho haja volgut (ni ho vulga) fer ningú no impedeix que siga així. I no dubte que se sap i que és justament per això que segons qui no ho vol fer.

En tot cas, per a arribar ací no calia tant de romanç: amb un exemple n’hi havia prou. Els castellans ja es van preocupar de posar-ho ben claret en la constitució del 78 (i ens hi van enviscar): tot lo món, per imperatiu legal, ha de saber el seu idioma (el d’ells) per a garantir que el podran parlar on els vinga de gust. Més clar no ho podem tindre. I fer com fan no és pecat. I a Andorra s’ha vist que és el camí.