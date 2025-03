Tres esperances

L’altre dia em vaig trobar, regirant calaixos, L’espoir, la novel·la d’André Malraux que em vaig llegir fa una caterva d’anys. No sé què feia el llibre dins d’un calaix, fora del seu hàbitat natural de les lleixes.

En fi, que se’m va fer present inesperadament i vaig recordar que algunes dècades després d’haver-lo llegit vaig veure la pel·lícula que el mateix Malraux va dirigir amb el títol de Sierra de Teruel els anys 1938 i 1939.

Entre una cosa i l’altra hi ha la descoberta de L’espoir, la cançó de Léo Ferré, també dedicada a la lluita antifeixista de la guerra d’Espanya i la resistència antifranquista. Encara que sembla que en aquest tema i alguns més de l’època hi influí l’origen espanyol de la nova muller de Ferré, la coincidència dels títols de la cançó i de la novel·la em fa pensar que no és una casualitat, sobretot en un personatge tan polititzat com el cantautor nascut a Mònegue.