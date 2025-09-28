Trenta-sis anys de morts signades

“Me ejecutarán mañana de mañana”. Ahir va fer cinquanta anys dels darrers afusellaments del franquisme, i amb aquestes paraules començava Xose Humberto Baena, un dels cinc assassinats, la carta amb què s’acomiadava dels seus pares. Irremeiablement, he recordat la carta que, l’estiu de 1939, l’ollerià Juan Arades escriví de la presó estant a la seua família: “Hoy mismo o sea esta noche tengo que ser ejecutado”.
Trenta-sis anys de repressió calculada. Milers i milers d’afusellats per un dictador criminal que, arribat el moment, serviren de moneda de canvi en una rendició tramposa batejada com a transició: s’amnistiaven presos polítics; es difuminaven els crims del règim i se n’apuntalava l’estructura bàsica; els morts es quedaven colgats en fosses insuportables i en l’oblit promocionat. El poder, en definitiva, no es movia; encara no n’han soltat el mos.