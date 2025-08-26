Tradició de coets i de desgràcies

Al poble, tot lo món coneix desgràcies patides pels coeters que tradicionalment s’han dedicat ací a l’ofici. Tot i això, trobar-ne referències en la premsa antiga no deixa de posar-te els pèls de punta. I estos dies n’he trobat dues.



“En el pueblo de la Ollería (Valencia) ha ocurrido un horroroso siniestro. La casa número 11 de la calle de la Soledad , donde había una fábrica de cohetes y fuegos de artificio, ha volado, abrasándose una anciana de 72 años y tres nietos de 14, 16 y 18, que dormían en un cuarto inmediato al en que se verificó la esplosión de los fuegos.

Sin embargo, lograron sacar ilesos á la dueña de la casa y una hija de 20 años que dormían en el piso bajo, y a otra joven viuda con un niño de cuatro años, que arrojaron a la calle desde una ventana del primer piso, sin que afortunadamente se causara el menor daño.

El fuego duró tres horas. Las desgracias han causado profunda sensación en aquel vecindario.”

(Diario de Barcelona: Año 1881, no. 301 (28 octubre 1881) Ed. matí).

“En Ollería ocurre la explosión de un depósito de pólvora, y ocasiona el hundimiento de algunos edificios y la muerte de cinco personas.”

(El Telégrafo : diario de avisos, noticias y decretos: No. 25 -14 Enero 1861- Ed. vesprada). Informació referida a l’agost de 1860.