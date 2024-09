La campanya esta de Somdelaterreta de la Generalitat ha creat prou de malestar entre gent del sector valencianista. Si més no, les queixes i protestes que he vist fins ara provenen d’este àmbit.

Com que no puc evitar anar a la contra en certes ocasions, he aprofitat algunes de les crítiques per a recordar que el terme tan lamentable i despersonalitzador de “terreta” havia començat a circular els últims anys en sectors –diguem que– pròxims al valencianisme de marca oficial.

En tot cas, i ja que sempre s’ha de mirar la part positiva, potser l’ús de “terreta” per part dels castellanistes declarats farà que els comboiats amb este gentilici genuflex s’adonen de l’error i tornaran al nom tan fàcil d’escriure i pronunciar com és País Valencià. I deixaran de tirar-se “terreta” als ulls.