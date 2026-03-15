Tancats en un camp de concentració i castigats per ‘ladrar’

Vostés deuen recordar aquella cèlebre afirmació del rei dels espanyols Juan Carlos I (a qui curiosament no adjectiven “fugado” tot i que va pegar a fugir) sobre l’adopció entusiasta del castellà. Va dir: «Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suya, por voluntad libérrima, la lengua de Cervantes».

No cal entrar en detalls per a rebatre-ho. Tot lo món hem patit aquesta curiosa “voluntarietat”. Però ahir em vaig trobar una història que m’ho va dur a la memòria. A la pàgina 94 del llibre Vençuts, exclosos i explotats de Josep Màrius Climent llegim la informació d’un supervivent d’un camp de concentració franquista que explica: «a mis amigos y compañeros de Canals, Salvador Barber y Ramon Cuenca “Rabasa” de la Torreta, los vigilantes del campo de concentración les pillaron hablando en valenciano y los castigaron a estar firmes contra la pared y sosteniendo un papel con la nariz y contra la pared y ojo con que no se cayera […], la falta cometida merecedora de castigo fue textualmente “por ladrar”».

Com es pot observar, una elegant invitació a parlar castellà que no es podia rebutjar.