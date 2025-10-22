Saramago i Domínguez. I els morts del franquisme

Ahir de matí va entrar a casa “Ingrata pàtria”, la nova novel·la de Martí Domínguez. De vesprada en vaig llegir els primers capítols, abans d’acabar les últimes pàgines del llibre que tenia entre mans, la sorprenent “L’any de la mort de Ricardo Reis”, l’obra que se suposa que no m’hauria d’haver sorprés de José Saramago.
A les darreres planes de la novel·la del portugués, llegides després de l’inici de la narració valenciana sobre l’afusellament del rector de la universitat a mans franquistes, inesperadament em vaig trobar amb l’estil inimitable de Saramago este fragment:
“Badajoz s’ha rendit. Reduïda a ruïnes pels bombardejos continuats, trencades les espases, esmussades les falçs, destrossats les maces i els garrots, s’ha rendit. El general Mola ha proclamat, És hora de passar i la plaça de toros ha obert les portes per rebre els milicians presoners, després s’ha tancat, és la fiesta, les metralladores entonen olé, olé, olé, mai no s’ha cridat tan alt a la plaça de Badajoz, els minotaures vestits d’obrers cauen l’un sobre l’altre, barrejant les sangs, transfonent les venes, quan ja no en resta ni un sol dempeus els matadors aniran a liquidar, a tret de pistola, els qui només havien quedat ferits, i si algun ha arribat a escapar d’aquest cop de gràcia ha estat per ser enterrat viu.”
Això dic. No m’esperava esta referència a la barbàrie de l’exèrcit que encara no s’ha disculpat, ni la coincidència relativa en les lectures.