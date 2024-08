Regidoria de Benestar Animal (amb excepcions)

Vaquetes a l’Olleria. Fotografia: Ajuntament de l’Olleria

Ja comencen a circular, per cases i establiments de l’Olleria, el llibre de festes de Moros i Cristians d’enguany i el programeta d’actes previs, els de la trilogia festera i els posteriors. I d’ací no res apareixeran les crítiques als actes taurins, recuperats amb entusiasme pel PP. Potser ja n’han eixit i no ho he vist.

No és la meua pretensió ara obrir cap de debat sobre aquests espectacles, sinó fer públic un dubte que m’assalta: com es poden compaginar en un mateix consistori l’existència d’una Regidoria de Benestar Animal amb uns festejos que, vulgues o no, provoquen el patiment dels bous?

Ho veig contradictori. Trobe un contrasentit crear una regidoria encarregada de vigilar que els animals no siguen víctima de maltractaments, i alhora programar i promocionar espectacles que els fan passar les anacoretes. No sé si, fins i tot, que l’àrea de Benestar Animal no ho denuncie la pot fer incórrer en algun incompliment punible de les seues obligacions.