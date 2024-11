Un regal pagat amb els nostres diners

Fotografia: Óscar Puente EFE/ Ana Escobar

Que diu el ministre espanyol Óscar Puente que el 22 de desembre posaran en marxa ja algunes línies de tren més, i que serà “el millor regal de Nadal que podem fer a València”. Una gràcia de xic. Tot un detall paternalista de l’Estat amb els indígenes de la colònia.

Però com que ací som més dels Reis que no del Pare Nadal, si accepta cartes de demanar li diríem que, quan vinga gener, el millor regal seria que en el pressupost de l’Estat no ens deixaren (com sempre) com si fórem l’últim postilló: que hi posen inversions ajustades a la població i les necessitats, i (a més) que les executen. He dit “regal” per seguir-li la broma (o burla): hauria de ser “l’obligació estatal”; però de la Meseta estant, l’Espanya Assimilada és terra d’almoines.

No és que no tinguem la clau de la caixa: és que no tenim caixa i només fem que omplir la d’ells.