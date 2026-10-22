Presentació de ‘Deixar d’existir’

Adés hem presentat a la biblioteca Deixar d’existir, la novel·la de l’amic Moisés Tormo, acte per al qual he fet esta introducció:
«Querida esposa e hija. Hoy mismo o sea esta noche tengo que ser hejecutado (sic). Cuida de la niña y recuerdos a todos. Adiós para siempre.»
Amb estes paraules comença la carta de comiat que Juan Arades Mola, vidrier mallorquí establert a l’Olleria, va escriure a la família. El 17 d’agost de 1939 el van afusellar a Paterna, amb sis ollerians més.
Membre de la CNT, va formar part del Consell Municipal a partir de 1937.
Ell podria ser un dels protagonistes de ”Deixar d’existir”. O més aïnes, podria ser la seua una de les històries protagonistes de la novel·la, en la qual Moisés Tormo ofereix una ficció teixida amb les tràgiques vicissituds de la repressió de què foren víctimes els derrotats. Històries novel·lades d’un poble imaginari, però que en la seua diversitat podem descobrir en cadascun dels nostres municipis.
Tormo hi fa un exercici de valentia. Múltiple. Fa literatura a partir de documents d’una gelor burocràtica i d’una inhumanitat militant que aborronen, però també gràcies a les memòries doloroses que s’han mantingut orgullosament íntegres sota capes d’opressió metòdica. Una repressió planificada que allunyà volgudament el final del conflicte armat de qualsevol idea de justícia. Al llibre mateix ho llegim:
«Calia donar-los una lliçó que no oblidaren mai: un càstig exemplar per haver atemptat contra l’ordre establert que no podia tornar a posar-se en qüestió. Les peces rebels havien de ser desencaixades i separades perquè mai més no pogueren recompondre el conjunt. En este treball, els falangistes hi posaren voluntat, força i por. Buscaven tothom disposat a presentar una queixa o una denúncia contra qualsevol sospitós —o no— d’haver participat, col·laborat o simplement simpatitzat amb els qui havien gosat trencar aquell ordre.»
Aquells judicis sumaris eren una demostració no només de poder, sinó també de les intencions. S’havia de crear una atmosfera de terror d’on ningú no podia restar a recer. Condemnes a mort, presó en condicions inhumanes, camps de treball forçat semiesclau… Els represaliats arrossegaven les famílies, convertides alhora en represaliades, a una vida de marginació i atac constant a la dignitat.
El procés judicial ja era, en si, una burla a esta dignitat dels processats. Tornem a llegir-ho al llibre:
«Les preguntes del jutge encara li ressonaven dins el cap, junt amb el soroll sec de la ploma del secretari i l’olor rància dels uniformes. Aquell interrogatori no pretenia aclarir la veritat; només buscava confirmar una culpabilitat ja decidida.
Això no era justícia. Això no era justícia, es repetia per dins. Les preguntes no buscaven obtenir la veritat, sinó confirmar la seua culpabilitat i la dels seus companys del Comité.»
He dit que Moisés Tormo havia fet un exercici de valentia múltiple, perquè a banda de l’atreviment literari, la ficció no impedeix que en un poble no resulte delicat d’estampar estes històries en paper. Perquè s’identifiquen i n’hi ha qui ho veu com un atemptat. I açò, precisament, ens fa veure com de malament es va tancar (o es va fer, si es va fer o voler fer) la Transició Democràtica. Franco s’havia mort, solemnement soterrat, mentre els milers de enterados que va signar van continuar en fosses. La nova democràcia va començar amb l’abandó dels qui havien mort per defendre l’anterior. Un oblit patrocinat per la por i l’oportunisme que ens ha dut a hui, quan el feixisme és moda però no per això menys feixisme.
I així, potser, podem afegir un altre valor a la novel·la: ser com un petit antídot contra la ignorància, contra el desconeixement i la dissimulació d’uns fets dramàtics arrossegats durant massa dècades.
Hem d’agrair, doncs, a Moisés Tormo, docent de professió fins a la jubilació, esta aventura que no ha estat, ni de bon tros, la seua primera incursió en el món dels llibres: ja havia publicat La Cooperativa Vitivinicola (2020), La raïmà (2023), i José Garcia Soler: apòstol de l’associacionisme catòlic (2025). També ha escrit bona cosa d’articles en la revista Almaig i al seu bloc d’Internet Paraules i Reglons.
Ens acompanya també Vicent Calabuig, llicenciat en Filosofia i Lletres, també docent que ha exercit la professió a l’Escola Gavina, una cooperativa de mestres fundada per ensenyants i pares l’any 1975, una de les quatre que van començar a fer l’ensenyament en valencià encara en vida del dictador Franco.