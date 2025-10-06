Por i tot m’ha fet

Si parlava l’altre dia de la impressió que em va fer una fotografia passada per la IA eixa que dóna moviment, i que em mostrava sense haver-me de refermar en les crosses, ara m’he quedat de pasta de moniato. He fet una altra prova i m’he vist camejant com si ho haguera fet tota la vida. Fins i tot m’ha fet una miqueta de por, les coses com siguen.
Si he de valorar l’invent, d’una banda, podem dir-ne que és genial per la capacitat creativa i de realisme que demostra. Però, per un altre costat, es veu que és poc espavilat i li ho has de dir tot: si, assegut, al costat tinc les crosses, hauria de saber que n’he de menester i en alçar-me no les puc deixar abandonades. Tot no pot ser.
(A la pròxima faré una prova amb una fotografia que puga mostrar completa, que ara veig que esta també pega un poc en reservada).