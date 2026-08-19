Fa cent vint anys, les festes del poble es van fer del 21 al 25 de juliol. El paper diu que dedicades als patrons de la vila: la Magdalena, el Crist de la Palma, la Mare de Déu de Loreto i l’Ecce-Homo. No sé si el 8 de setembre es va fer alguna celebració per la festivitat de la Mare de Déu de Loreto com a Maedéu Trobada, data que posteriorment passà a ser la de les festes patronals.
Tot açò ve perquè en el programa d’actes, atibacat de misses i processons i amb algunes cavalcades i concerts, destaquen els espectacles pirotècnics a càrrec de quatre coeters del poble: José Oltra, José Micó, Francisco Antonio Vidal i Borràs Hermanos. Va ser una indústria molt perillosa, amb moltes desgràcies; molt lligada al poble d’una manera que en féu famós el nom; i tinc dubtes si hem donat el reconeixement merescut als “laboriosos é inteligentes pirotécnicos de esta villa”, com diu el programa de festes de 1906.