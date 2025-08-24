Per molts anys de memòria

Hui fa 144 anys va nàixer a l’Olleria Maria Garcia Sanchis, destacada militant antifeixista afusellada a Manacor el 5 de setembre de 1936 per les tropes del feixista italià Comte Rossi.
Membre de les Milícies Femenines Antifeixistes, va participar com a cap d’un batalló femení en l’expedició que el capità Albert Bayo va organitzar per a recuperar Mallorca i que va salpar del port de Barcelona el 16 d’agost de 1936. L’expedició va haver de reembarcar al cap d’unes setmanes, però a l’illa es van quedar alguns milicians, entre els quals les conegudes com «Les cinc de Mallorca», torturades, violades i assassinades. El cos de Maria Garcia encara no s’ha trobat.
Els humans (els de per aquesta banda del món, si més no), tenim una certa tendència a festejar aniversaris que acaben en 0 o en 5. És una convenció com una altra, però si ens hi posem resulta que l’any vinent farà 145 anys del naixement de Maria Garcia, i 90 del seu assassinat. No sé si s’entén.
· Una Pedra de la Memòria per a l’olleriana Maria Garcia Sanchis (Article publicat en el llibre de festes de l’Olleria de 2023)
· Documentari “Milicianes” sobre els fets: https://www.ccma.cat/3cat/milicianes/video/5816944/