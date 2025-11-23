No som res…

Les peripècies de la vida poden conduir a experiències que deixen solatge, i a altres que no passen de simples anècdotes. També és cert que n’hi ha d’aquestes que, tot i superficials, prescindibles, queden surant i s’enganxen com una llepassa (molesta, de vegades) a alguna activitat o acció que involuntàriament te la recorden.
Posem per cas, en primera persona, aquesta cançó de Léo Ferré. L’home ve a dir que per molta gent que hi puga haver que l’admire, no és cap ídol: no passa de ser un artista.
Doncs bé, per molt a la llarga que la senta (com és el cas), no puc evitar que em vinga al cap la imatge d’aquell altre famosíssim artista que em va rebre en calçotets després d’una actuació.