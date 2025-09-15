Gàlim

    Els morts que no perdonaran Mazón

    Fotografia: @Prats i Camps

    Tot i la sana competència de la vesprada (aplec de danses, festes diverses, curses…), la sala es va omplir dissabte per a escoltar Esperança Camps en la presentació del seu llibre Els morts de Mazón. Una lliçó de periodisme compromés i humà, abocat al paper imprés de la nova iniciativa editorial de VilaWeb explicada pel director, Vicent Partal.

    Lluís M. Segrelles referí, a partir del seu cas personal com a afectat a Aldaia, fets, conseqüències, negligències, drames. I com s’articulen ara les associacions de víctimes. Per a drames, un dels assistents entre el públic, una de les víctimes més directes de la catàstrofe i de la negligència, fill d’una víctima mortal a la residència de Paiporta.

    (Per si vos interessa, la pròxima presentació serà el 17 de setembre a les 19.00 a la llibreria Somnis de Paper, al carrer Major 36, de Benetússer).

