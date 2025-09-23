Miracle artificial

Si no és tothom, crec que la majoria del personal s’ha fet en alguna ocasió preguntes sense trellat ni forrellat, de les que no tenen resposta o són ganes de parlar foradat. Dic que és cosa general perquè vull creure que no em passa només a mi i a quatre ociosos més.
En el meu cas, una de les qüestions sobre la qual alguna volta vaig reflexionar per ganes de fer el tararot era què faria jo amb les mans si, gràcies a un miracle impossible o algun avanç científic revolucionari, poguera caminar. Com les mouria mentre vaig anant, per exemple. Tot desfici.
Però ep! Quan ja feia ni sé els anys que havia oblidat la broma, va i em veig, a mi mateix, a la pantalla, movent les mans en una conversa, plantat i sense els suports que als diccionaris recullen com a crosses i que al meu poble diem (qui ho diu, ara?) closses. Era allò que jo mirava d’imaginar, producte d’una revolució mèdica, però que ha arribat com a efecte d’un regiró tècnic que afig moviment a les fotografies.
Com a bon resultat de la nova intel·ligència global m’ha permés de soltar-me; però com a perfecta adjectivació no passa de ser un efecte artificial i és només la meua imatge qui es beneficia del nou avanç tecnològic. Un servidor no passa de pacient espectador lligat a l’ortopèdia perenne. I tornant als desficis del principi, ara m’entra el dubte de si aquesta intel·ligència, a més d’artificial, és també burleta.
(No pose la fotografia perquè hi ix gent a qui ara no puc demanar permís per a publicar-la)