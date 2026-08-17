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    • Publicat el 17 d'agost de 2026

    Meticulosament assassinats

    Hui fa huitanta-set anys, Juan Arades va escriure: “Querida esposa e hija. Hoy mismo o sea esta noche tengo que ser hejecutado (sic). Cuida de la niña y recuerdos a todos. Adiós para siempre.”

    El vidrier de l’Olleria, de quaranta-sis anys, es va acomiadar de la família amb aquestes paraules serenes, contingudes en el dolor dissimulat d’un adeu perfectament perenne que s’obria a unes hores desconsolades.

    Amb ell, aquell mateix dijous 17 d’agost de 1939, Año de la Victoria i de la barbàrie feixista meticulosa dels franquistes, van morir assassinats a Paterna els ollerians Pelegrín Grau Boluda (cinquanta-dos anys), Enrique Martínez Trenzano (quaranta-dos anys), Francisco Micó Cerdà (trenta-huit anys), Vicente Soriano Garrote (trenta-sis anys), José Más Sánchez (trenta-set anys), i Federico Gras Cuquerella (quaranta-huit anys).

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