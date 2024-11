Santa Maria Magdalena de l’altra banda de la frontera

Són les dotze de la nit passades quan veig que m’arriba, per uatxap, com una mena d’estampeta de Santa Maria Magdalena, patrona de l’Olleria de 1643 ençà (i dels insensats en general no recorde ara a partir de quin any).

La imatge, que ha travessat electrònicament la frontera, s’ha pres a Madrid; i si hem de creure el missatge que l’acompanyava, en un instant mínimament anterior a l’eixida digital cap ací.

Moltes gràcies a la reportera Carmen Agulló que sempre té presents els servils feligresos de la santa.