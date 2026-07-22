Maria, de Magdala i humana

22 de juliol, dia assenyalat (en la memòria) de l’Olleria. Santa Maria Magdalena, patrona del poble (com ha explicat qui ho pot fer) i titular de la parròquia.
I hui, coses que passen, he arribat al capítol dins el qual llegim: «L’home que reposava al seu costat era, ho sabia, aquell que havia estat esperant tota la vida, el cos que li pertanyia i al qual el seu cos pertanyia, verge el d’ell, usat i embrutit el d’ella, però vet ací que el món havia començat, el que se’n diu començar, feia tot just vuit dies, i és justament aquesta nit que la cosa s’ha confirmat, vuit dies no són res si els comparem amb un futur per dir-ho així intacte, més que més sent tan jove com és aquest Jesús que se m’ha presentat a casa, i jo, Maria de Magdala, estant com estic, al llit amb un home, com tantes vegades, però ara embriaga d’amor i sense edat.» (L’evangeli segons Jesucrist, de José Saramago).
Naturalment, la imatge magdalenera que m’ha vingut al cap és la que em va enviar fa anys l’amiga M. Carmen Agulló, la versió mundana (i diria que més realista) de la dona que d’alguna manera desafià l’integrisme bíblic.