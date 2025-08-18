Gàlim

Aproximadament, el bloc de Pep Albinyana

    • Publicat el 19 d'agost de 2025

    L’últim ball

    L’última volta que vam ballar la música se sentia a males penes. El conjunt tocava fluixet; o potser és que no li posàvem cappatró, enjogassats com estàvem en uns passos desordenats que no hi havia mans de seguir.

    És un vals?, em vas demanar, i l’interrogant em va deixar encalat als teus llavis pintats d’un color encara creïble. A l’esquerra hi havia la Riba, i les cases de la dreta ens miraven de reüll, amb mirades atibacades de diòptries incessants.

    A l’entaulat, els músics van plegar les partitures i van guardar els instruments. Seguírem ballant, amb un ritme inventat per a un adeu que jo no volia i que em sorprengué embastat en la darrera nota del teu xiuxiueig.

    Enfront, el Musikverein feia carantoines ja inútils. I a Granada el mataven.

