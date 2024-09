La roomba de Darwin

La primera volta que vaig vore un artefacte d’estos que van solts netejant per casa va ser en ca un amic, que l’havia batejat amb el nom de Ximo. Després s’ha popularitzat molt, però en aquell moment em va sorprendre alamon.

Les coses evolucionen, i amb les millores tecnològiques la societat canvia. Per això és lògic que un comboi com aquella espècie de sorteig de la “cagà” de la burra haja evolucionat a la “parà” de la roomba. Ara hi ha moltes (moltíssimes) més maquinetes d’estes que no animals de faena als pobles, són molt més habituals i conegudes en la nostra societat. És, per tant, un canvi raonable i pràctic.

No sé si és la primera ocasió en què el joc es fa amb el robot. Sí que és el primer colp que ho veig, i m’ha fet gràcia. I mentre escrivia açò m’ha vingut al cap que potser hi ha alguna màquina que puga substituir les vaquetes…