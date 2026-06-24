La “prioridad” del braç en alt

Anar a una piscina municipal i que un DNI ple de referències a España et puga donar preferència en l’abonament sobre algú que no en té no seria “prioridad nacional”: seria “prioridad de los nacionales”, una idea que, segons els entesos, no acaba de ser factible en vista de la legalitat vigent que parla de no discriminacions diverses.
Per això pense que el concepte de “prioridad nacional” és més perillós que no sembla a primera vista. No només perquè normalitza un debat que no hauria d’existir, sinó perquè en realitat vol dir (o pot arribar a significar) “prioridad para la nación”, i ací la cosa es complica de mala manera. Ja no es tracta, només, d’una visió racista, sinó ideològica. De fet, els mateixos impulsors ho han deixat caure en alguna ocasió, no sé si com a avís. “Primero los nuestros”, han dit més d’una vegada en referència a la finalitat de la “prioridad”; i eixe “los nuestros” (en castellà, és clar) fa fredat quan saps en quins àmbits ideològics i d’escassesa de tolerància es mouen.
No són bromes. I els valencians en seríem doblement víctimes. Com a ciutadans, i com a habitants d’un país que de cap de manera casa amb la seua concepció de l’España del Cid. El País Valencià és incompatible amb el nacionalisme espanyol exacerbat que supuren (i amb el del PSOE, però eixa és una altra història), i també ens ho expliciten sempre que poden: no debades la presidenta de les Corts Valencianes va triar el 25 d’Abril per a publicar un article sobre la “prioridad nacional”, ella que havia impulsat la desaparició de la commemoració de la data al parlament. Per cert, era menester que Valencia Plaza es prestara a la burla?
En fi, que fa calor. Cada any sembla que en farà més, i esperem que per a entrar a la piscina no caldrà saber-se aquells himnes cantats amb el braç en alt. En ple estiu és fàcil que les aixelles facen pudor, com algunes idees.