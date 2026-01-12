Gàlim

Aproximadament, el bloc de Pep Albinyana

    • Publicat el 12 de gener de 2026

    Més Josep Pla, l’ollerià, a internet

    Com hem comentat en més d’una ocasió, Josep Pla i Costa era un ollerià del segle XIX desficiós que, entre més mampreses, va fer com un diccionari valencià-castellà. Amb aquells paperots, Josep Martines va redactar una tesi doctoral de la qual van eixir alguns llibres. És un resum succint.

    Ara he trobat que el que du per títol El valencià del segle XIX: el lèxic es pot consultar íntegre a internet. I descarregar també. Un tresor que ens han posat més a mà. Aprofitem-ho.

    ➡️Ací un altre dels llibres: El valencià del segle XIX. Estudi lingüístic del Diccionario Valenciano de Josep Pla i Costa

