De quan Inda, l’amic de Mazón, ens va insultar

L’any 2016, vostés se’n deuen recordar, hi va haver una polèmica quan uns pretesos periodistes van referir-se despectivament al poble. A l’Olleria.
Era un d’aquells programes presentats com a presumptes debats polítics i que resulten ser un espectacle. S’hi va parlar d’una polèmica inicial, també olleriana, d’unes paraules de la llavors regidora del PP Gema Borràs, qui en el ple del 30 de maig va amollar que els homosexuals “tenen trastornades les hormones”. El PP valencià la va desautoritzar, no la formació local. Ella, en un escrit, va demanar disculpes, retirà l’afirmació i assegurà que no volia ofendre ningú.
La qüestió és en aquell programa Eduardo Inda i Francisco Marhuenda van voler llevar-li importància. Marhuenda va parlar en to pretesament irònic “d’eixe poble tan important anomenat la Ollera” (sic). Per a acabar-ho de rematar Inda es referí a un poble “perdut allà a València”, i afegí que “són cavernícoles, estan fora de la realitat”.
Hi va haver rebombori, i molt de renou a les xarxes i a les converses naturals. I si ho comente ara és perquè és bo saber amb qui s’ajunta cadascú, especialment si té responsabilitats vitals. És el cas del president (en funcions) Mazón, que ha amollat bona cosa de diners de tots els valencians al pamflet d’Eduardo Inda perquè li faça costat. Sí, al mateix que ens va dir cavernícoles. Queda (més) clara, doncs, la credibilitat de tots dos.
