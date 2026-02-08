Impossible de comprendre

Foto: L’Olleria, 28 de novembre de 1992. Conferència de Vicent Partal sobre el Tractat de Maastricht. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=B8tleiEbsGM
L’amic Vicent Partal explica en el llibre Fronteres, en el capítol dedicat a Mont-real: “Jo havia arribat a Toronto convidat per Wayne McPhail per a participar en la posada en funcionament del projecte digital de la seua companyia. Entre tots els diaris de l’empresa, havien triat el Hamilton Spectator per a fer les proves d’allò que amb els anys seria rutina a tot arreu: un diari digital. L’Spec era un diari tradicional, apegat a les regles de sempre, que de sobte va veure com un grup de gent que explicava coses incomprensibles ocupava el final de la gran sala de redacció, parapetats rere un vidre i un rètol: Southam InfoLab. Això érem i això féiem. Un laboratori en què experimentàvem coses que ni tan sols sabíem si es podien fer.”
Això passava, diu, a mitjans dels anys vuitanta del segle XX, i devien haver passat pocs anys quan intentà fer-m’ho entendre. Recorde que anàvem tots dos en el cotxe, de Perpinyà a Prada; que parlava entusiasmat d’informació connectada, d’ordinadors en xarxa, d’enllaços i actualitzacions… i que jo no comprenia res de tot aquell tropoll d’idees i conceptes que en acabant ens han atropellat. No me’n vaig amagar. La imaginació feia curt i no tenia trellat dissimular-ho. De totes maneres, pel que sembla tampoc aquells visionaris sabien ben bé què tenien entre mans.
He fullejat el llibre ara que l’he tret de la lleixa per a deixar-lo, i pensant també que el 19 de febrer Vicent i jo tornarem a coincidir en el cotxe (ara per la Vall) per a anar a la presentació d’un altre llibre, el recent Entendre els mapes, a Ontinyent. Amb la participació de Marc Andrés.