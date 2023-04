Havia de passar

Ja ho havia dit. Sé que fa malíccia sentir-ho, fa malíccia que et recorden que t’havien advertit, però és que és ja ho vaig dir fa temps. I ha passat. Vaig avisar que tindríem un disgust, i per desgràcia no em vaig equivocar.

En dues ocasions va faltar l’aire perquè una confusió antroponímica em duguera a suplantar involuntàriament el president Albinyana. Per sort em vaig adonar a temps dels errors i vaig avisar els interessats que no era jo a qui buscaven homenatjar. Va faltar no res perquè es produïra el desastre, però ho vam salvar a temps.

Però ara la col·lisió s’ha produït. No ho vaig saber fins que ja era tard encara que, per sort, em sembla que poca gent es va assabentar de l’error. Segons el Levante-EMV, el parlament de l’Aplec de la Pedra de Basset diumenge passat a Otos anava a càrrec de Josep Lluís Albinyana, president del consell pre-autonòmic del País Valencià, tot i que el nom que figurava en la convocatòria era el meu. No sé si algú es va quedar despagat quan em va veure a mi, ni sé si ara em confondrà encara més gent amb ell.

Fins i tot en el titular de la noticieta diu Josep Albinyana, no Josep Lluís Albinyana; però en fi, entenc que qui féu la redacció degué pensar que un Albinyana amb prou mèrits per a l’acte havia de ser l’ex-president.

Per la meua part estic tranquil, perquè ell i jo ja havíem parlat que, si es tornava a presentar un cas d’estos, tenia permís per a fer el paper. Això sí, m’hauria agradat que l’hagueren comboiat per a tindre una bona excusa per a tornar-nos a ajuntar.