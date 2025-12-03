Gàlim

Aproximadament, el bloc de Pep Albinyana

  • Inici
  • VilaWeb Ontinyent
  • Articles a VilaWeb
  • IEVA
  • El pas del temps farà de nosaltres colors
    • Publicat el 3 de desembre de 2025

    Expedició amb en Montanyà contra el silenci i la impunitat

    Demà presenten a València, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, Contra el silenci i la impunitat, el llibre de Xavier Montanyà publicat per VilaWeb. Ací els vam pillar la mà i ja el vam presentar en societat divendres passat, en una mampresa que pràcticament des que la vam engendrar es va dedicar a fer-nos la guitza i posar a prova la nostra capacitat de reacció i cabuderia.

    Més enllà de l’acte editorial en si, amb una precisa aproximació històrica de Lluís Bernat Prats i una contundent i documentada intervenció de l’autor sobre l’estafa patrocinada de la transició, l’expedició del periodista em va permetre hores de converses profitoses per a mi. És molt sa parar l’orella a gent que sap amb sentit crític i comparteix amb generositat. I també em va servir per a mostrar un país que de l’Ebre en amunt molta gent té boirós i ple de tòpics desenfocats.

    Van ser vint-i-huit hores (pam amunt, pam avall) ben aprofitades. Fins i tot vaig ser el fill pròdig del llit que tenia abandonat a Ca Les Senyoretes, i el turista motoritzat en la visita que vam fer a les costeres de Bocairent ben guiats per Josep Lluís Pasqual.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Aquesta entrada s'ha publicat dins de General per albinyana | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent