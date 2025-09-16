Gàlim

Aproximadament, el bloc de Pep Albinyana

    • Publicat el 16 de setembre de 2025

    Entre metges i bous

    Hui tenia hora en cal metge. Res d’important. El cas és que la setmana passada em van telefonar del Centre de Salut per a dir-me, molt educadament, que no tindrien suplents i no em podrien visitar. Ho vam canviar per a despús-demà.

    La suplència (no coberta) a què es referia era per vacances del metge, si no vaig errat, i això fa pensar que a cal conseller no tenen ben organitzats els calendaris. O que van justos de personal. Dues possibilitats que, de fet, no són incompatibles.

    No sé què cobren els metges, però, fent números-ficció, amb els 300.000 euros que la Generalitat Valenciana no ha dedicat als afectats per la gota freda i ha regalat als toreros madrilenys, dic jo que alguns doctors més tindríem encara que fóra per a suplències. Fins i tot per a atendre als rebolcats (i que es quede en això) pels bous.

